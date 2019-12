Der iX3 wird das nächste von mehreren neuen Elektroautos von BMW. Das Kompakt-SUV X3 ist die erste Baureihe der Marke, die sowohl mit Otto- und Dieselmotoren als auch mit Plug-in-Hybrid- sowie mit rein elektrischem Antrieb verfügbar sein wird. Man berücksichtige damit die unterschiedlichen Anforderungen und Wünsche der Kunden, heißt es. Kurz vor Jahresende veröffentlichte BMW weitere Informationen zum iX3 und dessen Technik.

Die Reichweite des iX3 gemäß der realitätsnäheren neuen WLTP-Norm soll über 440 Kilometer betragen, dafür wird eine Netto-Batteriegröße von 74 kWh eingesetzt – den Bruttowert hat BMW bisher nicht verraten. Das neue Elektro-SUV ist Vorreiter für BMWs „eDrive“-Technologie der fünften Generation, die vom Jahr 2021 an auch in der Limousine BMW i4 und dem Technologieträger BMW iNEXT zum Einsatz kommt.

Für die künftige E-Technik wurden die Antriebseinheit sowie der Hochvoltspeicher mit moderner Batteriezellen-Technologie von Grund auf neu entwickelt, so BMW. Der iX3 werde damit neben dem markentypischen Fahrerlebnis „herausragende Effizienz“ und eine „neuartige Balance“ zwischen Gewicht und Reichweite bieten.

Der iX3 wird vom Joint Venture BMW Brilliance Automotive im chinesischen Shenyang für den Weltmarkt produziert. Bei den eDrive-Antriebskomponenten handelt es sich um Eigenentwicklungen, betont der bayerische Autobauer. Elektromotor und Hochvoltspeicher würden zudem in unternehmenseigenen Fertigungsstätten produziert. Die Antriebseinheit und Batterie seien dabei hinsichtlich Leistung und Energiegehalt flexibel skalierbar und so in unterschiedlichen Fahrzeugkonzepten und Segmenten einsetzbar.

BMWs eDrive-Technologie der fünften Generation umfasst eine Antriebseinheit, bei der Elektromotor, Leistungselektronik und Getriebe integriert in einem zentralen Gehäuse zusammengeführt sind. Bauraum und Masse der Antriebstechnologie werden damit relativ zur bereitgestellten Leistung maßgeblich reduziert, erklären die Entwickler. Die Leistungsdichte gegenüber dem bisherigen BMW-Elektroantrieb verbessere sich um rund 30 Prozent.

Beim iX3 soll der Elektromotor eine Höchstleistung von über 200 kW (270 PS) erzeugen. Eine Besonderheit der in diesem Auto erstmals eingesetzten E-Maschine ist laut BMW eine Konstruktionsweise, die es ermöglicht, auf Seltene Erden zu verzichten. Der Elektromotor überträgt seine Kraft auf die Hinterräder, was die Gesamteffizienz des Antriebssystems und damit auch die Reichweite des iX3 steigere.

„Das Optimum des heute Darstellbaren“

Die Batteriezellen in seinen Energiespeichern bezieht BMW von Zulieferern aus Asien, die die Akkus nach speziellen Vorgaben fertigen. Das Know-how dazu hat das Unternehmen in diesem Jahr in seinem neuen „Kompetenzzentrum Batteriezelle“ gebündelt. „Durch konsequente Forschungs- und Entwicklungsarbeit werden nicht nur Leistungsvermögen und Energiedichte stetig erhöht, sondern alle relevanten Eigenschaften der Batteriezellen kontinuierlich verbessert“, so die Bayern. „In der Summe aller relevanten Aspekte, insbesondere auch bei Langlebigkeit und Sicherheit, zeigen BMW Hochvoltspeicher das Optimum des heute Darstellbaren auf.“

Der Anteil des umstrittenen Rohstoffs Kobalt konnte nach Angaben von BMW in der jüngsten Batterie-Generation um zwei Drittel reduziert werden. Im Vergleich zu den bislang gebräuchlichen Batteriezellen für Elektroautos des Herstellers verbessere sich die Energiedichte auf Zellenebene beim iX3 um rund 20 Prozent. Auch die Skalierbarkeit und die kompakte Bauart der Batterien habe man optimiert.

Die Batterie des BMW iX3 ist flach im Fahrzeugboden untergebracht, wodurch es keine Einbußen beim Platzangebot für die Passagiere und des Gepäckraums gibt. Neben der Reichweite von mindestens 440 Kilometern stellt BMW im Wettbewerbsvergleich einen „einzigartig günstigen Stromverbrauch von weniger als 20 kWh/100km“ in Aussicht. Durch den Wirkungsgrads seiner Antriebskomponenten und der hohen Energiedichte der Batterie erziele der iX3 eine Reichweite, die herkömmliche Elektrofahrzeuge nur mit einer deutlich größeren und schwereren Batterie realisieren.