Volvo Trucks hat in diesem Jahr mit dem Verkauf von Elektro-Lkw für den lokalen Verteilerverkehr und die Abfallentsorgung in Städten begonnen. Später will der schwedische Nutzfahrzeughersteller auch schwerere Lkw mit Batterie-Antrieb anbieten. In einem ersten Schritt wurden zwei elektrische Konzeptfahrzeuge für den Baubetrieb und den regionalen Verteilerverkehr entwickelt.

„Wir gehen von einem großen langfristigen Potenzial für schwere Elektro Lkw im Regionalverkehr und Baugewerbe aus. Mit unseren Konzeptfahrzeugen möchten wir verschiedene Lösungsbeispiele für die Zukunft erforschen und aufzeigen“, erklärt Volvo-Trucks-Präsident Roger Alm. „Gleichzeitig möchten wir Einblicke in das generelle marktwirtschaftliche wie gesellschaftliche Interesse erhalten.“

Die Emissionsfreiheit von schweren E-Fahrzeugen würde sich in Städten mit vielen laufenden Bauprojekten „erheblich und positiv auf die Luftqualität auswirken“, so Volvo Trucks. Durch die Geräuscharmut könnten diese Lkw an mehr Stunden pro Tag für Transporte genutzt werden, was beispielsweise bei großen Bauprojekten und für Transporte in und um Städte herum Optimierungsmöglichkeiten schaffe.

„In Europa gibt es eine enorme Anzahl von Lkw mit einer durchschnittlichen jährlichen Fahrleistung von 80.000 km im regionalen Güterverkehr. Das bedeutet, dass eine verstärkte Nutzung von Elektrofahrzeugen für den regionalen Gütertransport zu erheblichen Klimaverbesserungen führt, sofern der Strom nicht aus fossilen Energiequellen stammt“, sagt Lars Mårtensson, Direktor für Umweltschutz und Innovation bei Volvo Trucks.

Die Schweden planen zwar bereits die Einführung von schweren Elektro Lkw für den Bau und den regionalen Verteilerverkehr, zunächst werden dies aber nur in einer kleinen Stückzahl für ausgewählte Kunden in Europa auf den Markt gebracht. Eine umfassendere Einführung werde „zu einem späteren Zeitpunkt“ erfolgen.

„Die Geschwindigkeit bei der Umsetzung der Elektromobilität hängt von einer Reihe von Faktoren ab“, sagt Mårtensson. Einerseits sei ein umfassender Ausbau der Ladeinfrastruktur nötig. Andererseits müsse sichergestellt werden, dass die regionalen Stromnetze langfristig eine ausreichende Transferkapazität gewährleisten können. Zudem seien finanzielle Anreize erforderlich, um mehr Spediteure zu Investitionen in E-Mobilität zu veranlassen.

Die Speditionskunden können laut Volvo Truck einen Beitrag zur Elektrifizierung ihrer Branche leisten, indem sie längere Verträge eingehen und bereit sind, für nachhaltige Transporte zu zahlen. „Viele Spediteure haben sehr geringe Margen, daher muss jede neue Investition rentabel sein“, merkt Mårtensson an.

Parallel zu mehr Elektromobilität werde die kontinuierliche Verbesserung der Effizienz von Lkw-Verbrennungsmotoren für den Fernverkehr „noch viele Jahre eine Schlüsselrolle spielen“, glaubt man bei Volvo Trucks. Heutige Lkw-Motoren seien effiziente Energiewandler, die mit Diesel oder verschiedenen erneuerbaren Kraftstoffen wie Flüssigbiogas oder HVO betrieben werden können. „Die Technologien haben sogar noch Potenzial für weitere Entwicklungen“, so Mårtensson.