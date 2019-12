Tesla will seine im November angekündigte deutsche „Gigafactory“ für Elektroautos und Batterien östlich von Berlin zügig hochziehen. Die Verhandlungen über den Kaufvertrag für das Grundstück in der Gemeinde Grünheide wurden in der vergangenen Woche erfolgreich abgeschlossen, teilte das Land Brandenburg mit.

„Der Tesla-Kaufvertrag steht. Er ist erfolgreich verhandelt worden. Mir lag vor allem daran, dass Brandenburg seinem Anspruch als Zukunftsregion gerecht wird. Das ist gelungen“, sagte Finanzministerin Katrin Lange. Auch beim zweiten zentralen Thema gab es Fortschritte: Das Landesamt für Umwelt hat die Antragsunterlagen von Tesla für das Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz erhalten. Das Gesetz beinhaltet unter anderem den Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, Boden und Wasser vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

„Es ist sehr gut, dass jetzt die zwei ersten wichtigen Schritte getan sind. Ich freue mich, dass die am Dienstag in der Task Force dazu getroffenen Absprachen von allen Beteiligten eingehalten werden konnten. Das macht mich für den weiteren Weg zuversichtlich“, erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke zum neuen Stand des geplanten Tesla-Werks. Er merkte aber auch an, dass es „noch eine Menge zu tun“ gebe.

Der erarbeitete Vertragsentwurf werde nun von beiden Seiten abschließend geprüft, dies soll kurzfristig erfolgen, so das Land Brandenburg. Der Vertrag stehe zudem noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Tesla-Vorstand. Zu den konkreten Vertragsinhalten habe man Vertraulichkeit vereinbart. Nach der Zustimmung durch Tesla wird die Vertragsvorlage dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Brandenburger Landtages vorgelegt, dessen Einwilligung zum Verkauf der rund 300 Hektar großen Liegenschaft erforderlich ist.

Wie die Automobilwoche auf Nachfrage erfuhr, soll der Kaufvertrag im Januar im Haushaltsausschuss des Landtags beraten werden. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach stellte im Gespräch mit dem RBB-Nachrichtenmagazin Brandenburg Aktuell in Aussicht, dass der Vertrag mit Tesla in „der nächsten Woche, spätestens der Neujahrswoche“ unterschrieben werde. Auf Nachfrage habe er geantwortet, er sei sich „zu 95 Prozent sicher“, dass das Projekt klappe.

Tesla würde gerne im Frühjahr 2020 mit dem Bau seiner ersten europäischen, weltweit vierten Gigafactory beginnen. Schon 2021 sollen in der Nähe von Berlin Elektroautos von den Bändern laufen – zunächst in Form des kommenden Mittelklasse-SUV Model Y, später auch die Limousine Model 3.