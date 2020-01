Die e.GO Mobile AG hat Ende 2019 das 500ste Exemplar ihres Elektroautos Life gebaut, die Auslieferung war knapp sechs Monate vorher gestartet. Eigentlich sollte der Kleinwagen schon deutlich früher und in höherer Stückzahl vom Band laufen. Wegen der verzögerten Markteinführung stand e.GO Mobile im letzten Jahr laut einem Bericht kurz vor der Pleite.

Wie bei Elektroauto-Startups üblich, muss e.GO Mobile hohe Anfangsinvestitionen stemmen. Den Kosten für Entwicklung, Produktion und Vertrieb stehen zunächst niedrige Umsätze gegenüber, die verspätete Zulassung und Auslieferung des Life setzen e.GO Mobile daher zunehmend unter Druck. Schuld sind Probleme mit den Zulieferern und der Qualität, die die Einführung des Life von 2018 auf die zweite Jahreshälfte 2019 verschleppten.

Ins Leben gerufen wurde e.GO Mobile vom deutschen Unternehmer und Professor an der RWTH Aachen Günther Schuh, der zuvor den E-Transporter-Hersteller StreetScooter gegründet und an die Deutsche Post verkauft hatte. Für den Fortbestand seines aktuellen E-Mobilitäts-Projekts benötigte er im Oktober 2019 dringend mindestens 100 Millionen Euro. Eine Finanzierung über den Markt sei jedoch nicht möglich gewesen, berichtet das Magazin Edison unter Berufung auf die Einladung der e.GO Mobile AG zur Hauptversammlung am 30. 12. 2019.

Damit es weitergehen kann, sprangen die Aktionäre ein: Eine Gruppe um Schuh selbst sowie unter anderen den Automobilzulieferer ZF und die aus der Ruhrkohle AG hervorgegangene RAG Stiftung sorgten für eine Brückenfinanzierung. Nur so konnte „der Fortbestand der Gesellschaft gesichert und eine Insolvenz vermieden werden“, zitiert Edison aus dem Schreiben zur Hauptversammlung. Für das junge Unternehmen bedeute dies aber nur eine vorübergehende Entlastung, da das Geld bis Ende März 2020 zurückgezahlt werden müsse. Ansonsten könnten die Anteilseigner ihre Forderung in Stammaktien umwandeln.

Weiter hoher Finanzbedarf

„Die Gesellschaft weist weiterhin einen hohen Finanzbedarf für die Umsetzung der weiteren Strategie auf“, stehe in dem Schreiben weiter. Der Finanzbedarf der AG liegt bei 110 Millionen Euro, erfuhr Edison von e.GO Mobile. Davon sollen zwei Drittel auf 2020 und ein Drittel auf 2021 entfallen. An seinem Plan, Ende des Jahres einen positiven Cashflow zu erzielen, halte das Management fest. Mit dem Life erwirtschafte man ab einer Produktion von 35 Fahrzeugen pro Tag einen positiven Deckungsbeitrag, allerdings nur wenn „eine vernünftige Regelung der Umweltprämie in Deutschland umgesetzt“ werde.

Mit „Umweltprämie“ ist der vom deutschen Staat und der Industrie jeweils zur Hälfte finanzierten Umweltbonus für den Kauf neuer Elektroautos gemeint. Bisher gab es als Prämie 4000 Euro, kleine und günstige Stromer sollen demnächst mit 6000 Euro bezuschusst werden. Um den Preisnachlass für den Life von 3000 Euro stemmen zu können, hat e.GO Mobile zum 1. Januar 2019 die Preise um 2000 Euro erhöht. Das Grundmodell kostet nun mindestens 17.900 Euro – der Preisunterschied gegenüber Einsteiger-Elektroautos der Konkurrenz ist damit bedeutend gesunken.

Ab dem ersten Quartal 2021 soll der Life einen „ersten kleinen Vollkosten-Gewinn“ erzielen, wenn die e.GO-Mobile-Mitarbeiter das Elektroauto in zwei Schichten herstellen und Skaleneffekte eintreten. Dennoch gebe es 2021 noch „einen kleineren Finanzierungsbedarf“, weil dann weitere Varianten in Serie gingen, schreibt Edison abschließend. Einen Ausblick auf die neuen Modelle soll es im März beim Genfer Autosalon geben.