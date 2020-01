Der Münchner Nutzfahrzeughersteller MAN Truck & Bus hat 2018 gemeinsam mit österreichischen Kunden einen Praxistest mit vollelektrischen Lkw vom Typ eTGM gestartet. Mit der Einführung einer Kleinserie des Modells hat die Volkswagen-Tochter im Dezember 2019 den nächsten Schritt auf dem Weg zur Elektrifizierung des Portfolios gemacht.

Der MAN eTGM ist für den mittleren und schweren Verteilerverkehr konzipiert und kann als Kühlfahrzeug, mit Wechselbrücke oder Getränkeaufbau konfiguriert werden. Das Verteilerfahrzeug wird in der Konfiguration eines Dreiachs-Fahrgestell 6×2-4 als 26-Tonner mit lenk- und liftbarer Nachlaufachse und Vollluftfederung angeboten. Für Vortrieb sorgt ein 264-kW-Elektromotor (359 PS), der ein Drehmoment von 3100 Nm erzeugt. Nebenaggregate wie Servolenkung, Luftkompressor sowie die Klimaanlage werden elektrisch betrieben und für Effizienz über das Energiemanagement bedarfsabhängig gesteuert.

Über Bremsenergie-Rückgewinnung wandelt der eTGM Bewegungsenergie in den Schub- und Bremsphasen in elektrische Energie um und führt sie in den Batteriespeicher zurück. Den Strom für den Antrieb des Lkw liefern Lithium-Ionen-Batterien, die unter dem Fahrerhaus über der Vorderachse anstatt des Diesel-Antriebsstrangs platziert ist. Weitere Batterien befinden sich am Fahrzeugrahmen. Die Reichweite soll je nach Einsatzgebiet und Wetterbedingungen bis zu 200 Kilometer betragen.

MAN gehört zu Traton, früher Volkswagen Truck & Bus. Bei elektrischen Lastwagen und Bussen strebt das Unternehmen die Marktführerschaft an. Die Marken MAN, Scania und Volkswagen Caminhões e Ônibus werden dazu umfassend elektrifiziert, teilte das Unternehmen im letzten Jahr mit. MAN stelle sich dabei mit einer weiter gefassten Strategie auf, die vom leichten Nutzfahrzeug bis zum schweren Lkw reiche.

Um seinen Kunden den Einstieg in die Elektromobilität zu vereinfachen, bietet MAN für die Anschaffung eines eTGM individuelle Beratung an – „von der Bedarfsanalyse über die Flottenauslegung, die Ladeinfrastruktur, das Energiemanagement bis hin zur ganzheitlichen, maximal wirtschaftlichen Transportlösung“. Die Fahrer des eTGM erhalten zudem ein Fahrertraining, das auf die Anforderungen für den Betrieb eines E-Lkw ausgelegt ist. Neben Batterie-Lastwagen gehört der elektrische Kleintransporter eTGE zum Angebot. Welche weiteren Modelle geplant sind, ist noch nicht bekannt.