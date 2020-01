Der Renault ZOE war im letzten Jahr abermals das beliebteste Elektroauto in Deutschland, auch auf ganz Europa gesehen verkauft sich der Kleinwagen in seinem Segment weiter sehr gut. Zwar setzen neue Stromer für den Massenmarkt – allen voran von Volkswagen – Renault zunehmend unter Druck, die Franzosen geben sich aber weiter optimistisch.

„Die 2020er Jahre werden das Jahrzehnt der Elektromobilität, und die Renault Gruppe wird dabei eine wichtige Rolle spielen“, so Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz. Renault habe inzwischen viel Erfahrung mit E-Mobilität, der ZOE sich im Alltag bewährt „und das Herz des Elektroauto-Markts getroffen“. Man müsse deshalb „keinen Wettbewerber“ fürchten.

Mit insgesamt knapp 11.000 Neuzulassungen der Modelle Twizy, ZOE und Kangoo Z.E. habe Renault in Deutschland bei Elektrofahrzeugen einen neuen Rekordwert erreicht. Dabei seien mit 9400 Einheiten von Januar bis Dezember so viele ZOE wie nie zuvor verkauft worden. Im Vergleich zu 2018 seien die Zulassungen des Batterie-Wagens auf dem deutschen Markt um über 48 Prozent gestiegen. Seit der Markteinführung 2013 habe Renault hierzulande bereits 27.200 ZOE abgesetzt – „so viele Elektro-Zulassungen erreichte in Deutschland in diesem Zeitraum keine andere Marke“, betont das Unternehmen.

„In Sachen Elektroantrieb werden wir weiter beschleunigen“, unterstrich Hochgeschurtz. „Wir stehen am Beginn der Goldenen Zwanziger für das Elektroauto, und Renault will dabei eine führende Rolle spielen.“ Dazu ist seit wenigen Wochen der neue ZOE mit unter anderem einem aufgefrischten Design und mehr Reichweite am Start. Im Januar feiert der neue Captur seine Verkaufspremiere, der als erster Renault auch als Plug-in-Hybrid angeboten wird.

Im Bereich elektrische Nutzfahrzeuge erweitert Renault das Angebot beim Hochdachkombi Kangoo Z.E. und dem mittelgroßen Transporter Master Z.E. um eine Stromer-Ausführung mit Brennstoffzelle. Bis 2022 soll die E-Palette auf acht reine Elektrofahrzeuge und zwölf Hybrid-/Plug-in-Hybrid-Modelle ausgebaut werden.