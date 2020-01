Die Subaru Corporation gehört zu den größten japanischen Produzenten von Transportmitteln, zum neuen Jahr präsentierte das Unternehmen seine künftige technologische Ausrichtung. Im Bereich Automobile ist eine Komplett-Elektrifizierung zur Senkung der CO2-Emissionen geplant. Darüber hinaus soll konzernweit Nachhaltigkeit stärker in den Fokus rücken.

Im Jahr 2030 sollen mindestens 40 Prozent aller weltweit verkauften Fahrzeuge von Subaru reine Elektroautos oder Hybride sein. Bis 2035 sollen alle Modelle der Marke mit E-Antriebs-Technologie ausgerüstet werden.

Konkrete Details zu geplanten Stromern verriet Subaru noch nicht. Bislang hat sich der Anbieter bei E-Mobilität zurückgehalten, so gibt es in Deutschland erst seit kurzem die fünfte Generation des SUV Forester mit sogenannter Mild-Hybrid-Technik. In den USA wurde 2019 zudem ein Plug-in-Hybrid-Antrieb eingeführt. Das reguläre Portfolio umfasst hierzulande derzeit die SUV Outback und XV, den Kompaktwagen Impreza, den Kombi Levorg und den Sportwagen BRZ.

Einige neue E-Modelle wird Subaru mit Unterstützung von Toyota bauen, der Autogigant ist mit knapp 17 Prozent an dem kleineren Hersteller beteiligt. Konkret geplant ist die Entwicklung einer Plattform für Batterie-Elektroautos. Die Technik soll für mittlere und große zukünftige Modelle beider Anbieter genutzt werden. Aufbauend auf der Architektur ist unter anderem ein gemeinsames E-SUV der Kompaktklasse vorgesehen, das unter der jeweiligen Marke verkauft wird.

Neben der Elektrifizierung treibt Subaru weitere Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen voran. Das Unternehmen erklärte, den CO2-Ausstoß seiner Fabriken, Büroräume und anderer Einrichtungen deutlich einschränken zu wollen. „Subaru treibt über seine konzernweiten Geschäftsaktivitäten von der Entwicklung, dem Einkauf und der Produktion bis hin zur Logistik, dem Vertrieb und dem Verbrauch sowie Recycling sein Ziel voran, auf den Klimawandel zu reagieren und die Umwelt weltweit zu schützen“, so das Unternehmen.