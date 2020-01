Im Rahmen der deutschen „Umweltbonus“-Förderung soll es zukünftig bis zu 6000 Euro Prämie für den Kauf eines neuen Elektroautos geben, finanziert jeweils zur Hälfte vom Staat und der Industrie. Da sich das Inkrafttreten des höheren Zuschusses verzögert, prescht Renault nun vor: Der französische Hersteller erhöht für Käufer eines neuen Strom-Modells seinen „Elektrobonus“ auf 6000 Euro.

„Als Elektro-Marktführer in Deutschland schaffen wir jetzt Klarheit für unsere Kunden – bei Renault gibt es 6.000 Euro Elektrobonus ab sofort“, verkündete Renault-Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz. „Die Verzögerung der erhöhten staatlichen Prämie ist für uns nicht mehr akzeptabel. Renault handelt schneller als die Politik.“

Der 6000-Euro-Elektrobonus von Renault setzt sich aus dem aktuell gültigen Umweltbonus des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Höhe von 2000 Euro und der auf jetzt 4000 Euro erweiterten Renault-Förderung zusammen – andere Autobauer zahlen 2000 Euro. Die Erhöhung der Renault-Förderung gilt so lange, bis die attraktivere BAFA-Prämie in Kraft tritt – dann beträgt der Anteil der Franzosen 3000 Euro.

Der seit Ende letzten Jahres verfügbare neue Renault ZOE ist mit dem 6000-Euro-Elektrobonus ab 15.330 Euro zuzüglich monatlicher Batteriemiete erhältlich. Mit 9431 Zulassungen war der Kleinwagen laut dem Hersteller 2019 erneut Deutschlands meistgekauftes Elektroauto. Das neue Modelljahr schafft je nach Ausführung bis zu 395 Kilometer Reichweite im WLTP-Testzyklus. Der ZOE kann nun zudem mit Gleichstrom schnellladen. Ebenfalls neu sind ein leistungsstärkerer Elektromotor, neue Fahrerassistenzsysteme und ein aufgefrischtes Design.

Für den Elektro-Lieferwagen Kangoo Z.E. sinkt durch Renaults 6000-Euro-Prämie der Einstiegspreis auf netto 14.820 Euro. Die Reichweite beträgt mit voll aufgeladener Batterie bis zu 230 Kilometer gemäß WLTP-Norm. Auch der mittelgroße E-Transporter Master Z.E. (200 km Reichweite gemäß NEFZ) profitiert vom erhöhten Renault-Elektrobonus: Unter Berücksichtigung der Prämie startet er jetzt bei 53.900 Euro netto.