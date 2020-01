Die jeweils zur Hälfte vom deutschen Staat und den Herstellern finanzierte „Umweltbonus“-Kaufprämie für neue Elektroautos und Plug-in-Hybridfahrzeuge soll erhöht werden, die Überarbeitung hängt aber noch in der Genehmigungsschleife. Nach Renault nimmt das nun auch Hyundai zum Anlass, eine Aktion zu starten: Käufer eines Stromers erhalten einen Kaufvorteil von bis zu 8000 Euro.

Der koreanische Autobauer teilte mit, den aktuellen Herstelleranteil des Umweltbonus von 2000 Euro beim Kauf des SUV Hyundai Kona Elektro oder der Limousine Hyundai Ioniq Elektro zu verdreifachen. Die Kaufvorteile für diese Modelle setzen sich aus dem bestehenden Umweltbonus des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) von 2000 Euro und dem verdreifachten Herstelleranteil von 6000 Euro zusammen.

Beim Kauf eines Ioniq Plug-in-Hybrid zahlt Hyundai eine Umweltprämie in Höhe von 5000 Euro. Zusätzlich kann sich der Kunde für seinen neuen Teilzeit-Stromer 1500 Euro Umweltbonus sichern, wenn er diesen beim BAFA mit Vorlage der verbindlichen Fahrzeugbestellung beantragt. In der Summe erhalten Käufer eines Kona Elektro oder Ioniq Elektro damit 8000 Euro, die eines Ioniq Plug-in-Hybriden 6500 Euro, wenn sie den staatlichen Anteil in Anspruch nehmen.

Die Bundesregierung hat im November letzten Jahres mit Autoherstellern vereinbart, den Umweltbonus für Elektroautos auf bis zu 6000 Euro zu erhöhen. Für Plug-in-Hybride soll es bis 4500 Euro geben. Derzeit steht die beihilferechtliche Prüfung der attraktiveren Konditionen durch die EU-Kommission aus, was das Genehmigungsverfahren verzögert – und laut dem Handel zu einer spürbaren Kaufzurückhaltung am Markt führt.

„Wir gehen nun in Vorlage und wollen unsere Kunden animieren, auf umweltfreundliche Fahrzeuge umzusteigen“, so Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland. „E-Mobilität ist weltweit auf dem Vormarsch, die Technologie von Hyundai Motor ist ausgereift und zuverlässig. Um dies zu untermauern, bieten wir unseren Kunden ab sofort eine attraktive Kaufprämie für unsere E-Fahrzeuge Kona Elektro, Ioniq Elektro und Ioniq Plug-in-Hybrid als Kaufanreiz an. Wir glauben, die Zeit für den Wechsel auf ein Elektrofahrzeug ist da.“

Die Preise abzüglich der von Hyundai gewährten Umweltprämien und des den Kunden zur Verfügung stehenden staatlichen Umweltbonus starten für einen Kona Elektro bei 26.400 Euro, für einen Ioniq Elektro bei 26.900 Euro und für einen Hyundai Ioniq Plug-in-Hybrid bei 25.500 Euro. Der Kona schafft je nach Ausführung bis zu 449 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm, mit dem Ioniq Elektro sind bis zu 294 Kilometer mit einer Ladung möglich. Der teilelektrische Ioniq fährt nach NEFZ-Norm 63 Kilometer nur mit Strom.

Hyundai gab weiter bekannt, die Fahrzeuggarantie für den Kona Elektro ab dem Modelljahr 2020 von bisher fünf auf acht Jahre zu erhöhen. Das Garantieversprechen gilt ohne Kilometerbegrenzung, wenn es bei einem deutschen Hyundai-Vertragspartner erworben wurde. Für die Batterie des Hyundai Kona Elektro gibt es eine Garantie von acht Jahren bis 160.000 Kilometer.