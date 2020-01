Nachdem der Streit zwischen dem deutschen Unternehmen Artega und der Schweizer Micro Mobility Systems um die Rechte am Microlino mittlerweile beigelegt ist, arbeiten beide an der Einführung ihrer jeweiligen Mini-Elektroautos. Zuerst bringt Artega seine Karo-Isetta auf den Markt, die nun offiziell in den Verkauf geht.

Die zweisitzige Elektro-Knutschkugel ist ab sofort über den Artega-Vertrieb in Deutschland erhältlich. Auf der Website wurde zudem der Online-Konfigurator für die zum Start erhältlichen Ausführungen freigeschaltet. Die Belieferung der Händler mit Ausstellungs- und Vorführfahrzeugen soll im zweiten Quartal erfolgen, auch erste Kunden sollen dann Fahrzeuge erhalten. Auf Wunsch ist innerhalb Deutschlands eine Lieferung direkt nach Hause möglich.

Artega gibt an, die Karo-Isetta auf Basis der im Dezember 2018 aus Italien übernommenen Vorserie des Microlino umfangreich überarbeitet zu haben. Mehr als 90 Prozent aller Teile habe man neu konstruiert. Das Modell von Artega soll mit „italienischem Chic und deutscher Wertarbeit“ sowie moderner, alltagstauglicher Technik überzeugen.

Auch den Umweltaspekt hebt Artega hervor. „Um das Lithium für unsere kleinste Batterie zu gewinnen, wird gerade einmal so viel Wasser verwendet wie zur Produktion von etwa 30 Gramm Rindfleisch oder vier Tassen Kaffee. Neben der CO2-neutral gehaltenen Produktion in Delbrück gehört das zum Gesamtkonzept, hinter dem wir stehen und mit dem wir uns sehr wohl fühlen“, sagt Artega-Chef Klaus Dieter Frers. Er merkt an, dass die Fertigung aus Qualitätsgründen nur langsam hochgefahren werde.

Zum Verkaufsstart kommt die Karo-Isetta in einer Grundversion und zwei limitierten Sonderserien auf die Straßen. Der Basispreis beträgt 17.995 Euro, für 2495 Euro erhält der Kunde ein Upgrade der Reichweite von rund 125 auf 200 Kilometer. Die Höchstgeschwindigkeit ist stets auf 90 km/h begrenzt. Ab Werk ist das Stadtauto mit Stoffverdeck, beheizten Sitzen sowie einem temperaturregulierenden Innenraumgebläse ausgestattet. Hinzu kommen eine an das Bluetooth-Soundsystem gekoppelte Smartphone-integration. Ab Sommer soll die zukünftige Karo-App Sprachsteuerung erlauben.

Gegen Aufpreis sind für die Karo-Isetta neben der leistungsstärkeren Batterie unterschiedliche Lackierungen erhältlich. Darüber hinaus gibt es von Artega eine passende Typ-2-Wallbox inklusive entsprechendem Ladekabel für 595 Euro. Im Lieferumfang der Karo-Isetta ist ein Schuko-Ladekabel enthalten, mit dem an der heimischen Steckdose Strom gezapft werden kann.