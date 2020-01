General Motors hat mit einem Schattenbild, Teaser-Videos und ersten Details bestätigt, den Namen Hummer für ein Elektroauto wiederzubeleben. Anders als bis zur Einstellung des Geländewagenherstellers vor zehn Jahren ist keine eigenständige Marke vorgesehen, der jetzt angekündigte „Hummer EV“ wird stattdessen eines von mehreren Modellen der auf Geländewagen und Trucks spezialisierten Sparte GMC.

Der Hummer EV – „EV“ steht für Electric Vehicle, also Elektroauto – werde „mutiges Design“ und „außergewöhnliche Fähigkeiten“ in das Stromer-Segment einführen. Vorgestellt werden soll der neue Wagen in wenigen Tagen mit einem 30-Sekunden-Werbespot beim diesjährigen Finale der US-Football-Liga NFL – dem Super Bowl. Die komplette Enthüllung ist für den 20. Mai geplant. Im Vorfeld veröffentlichte General Motors erste Leistungsdaten.

Der elektrische Hummer werde „eine Klasse für sich“, kündigte das Unternehmen an. Für das Fahrzeug werden bis zu 1000 PS und 15.000 Nm Drehmoment in Aussicht gestellt, damit soll es unter anderem von 0 bis 60 mph (0–97 km/h) in nur drei Sekunden gehen. „GMC baut Premium- und leistungsfähige Trucks und SUV und der GMC Hummer EV wird das auf ein neues Niveau bringen“, so GMC-Vizepräsident Duncan Aldred.

Der als „vollelektrischer Super-Truck“ beschriebene Hummer EV soll mit seiner hohen Leistung sowohl auf der Straße wie abseits davon glänzen. „All das kombiniert mit der bei einem Elektroauto üblichen leisen Geräuschkulisse und lokal emissionsfrei“, heißt es. Weitere Informationen wurden nicht preisgegeben.

Der Ur-Hummer gilt als Kultauto, steht heute aber vor allem für unverhältnismäßigen Kraftstoffverbrauch und hohe Emissionen. Das von General Motors veröffentlichte erste Bild lässt noch keine konkreten Schlüsse auf das Design der Wiederauflage zu, sie dürfte aber deutlich windschnittiger und damit effizienter als ihre nur wenig aerodynamischen, spritdurstigen Vorgänger mit Verbrennungsmotoren daherkommen.

Der nächste Hummer wird einer von mehreren vom General-Motors-Konzern geplanten neuen Trucks, SUV und Pkw diverser Marken und Formate mit reinem Elektroantrieb. Die Basis für die Offroad tauglichen Modelle stellt eine neue Architektur, mit der General Motors die Kosten für Elektroautos unterschiedlicher Bauart deutlich senken will.

Der Elektro-Hummer soll ab Herbst 2021 verfügbar sein. Ob und wann er auch nach Europa kommt, hat General Motors bisher nicht verraten.