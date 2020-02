Nikola Motor arbeitet an batteriebetriebenen Lastwagen, die für mehr Reichweite auch mit zusätzlicher Brennstoffzelle bestellt werden können. Parallel entwickelt das US-Startup Spaß-Stromer wie das Elektro-Quad NZT. Darüber hinaus will das Unternehmen in den Markt für lokal emissionsfreie Pickup-Trucks einsteigen.

Wie Nikola Motors mitteilte, wird auch der reichweiten- und leistungsstarke Pickup-Truck „Badger“ später im Portfolio sein. Das 5900 mm lange und 2160 mm breite Modell soll im reinen Batterie-Betrieb bis zu 483 Kilometer am Stück schaffen, mit einer mit Wasserstoff arbeitenden Brennstoffzelle zusätzlich an Bord knapp 966 Kilometer. Hinzu kommen eine Dauerleistung von 335 kW (455 PS), in der Spitze sollen es sogar 666 kW (906 PS) sein. Von Null auf Hundert soll es in um die 2,9 Sekunden gehen.

Der Energiespeicher mit 160 kWh Kapazität wird neben dem Fahrzeug bei Bedarf über eine Steckdose auch externe Gerätschaften für bis zu 12 Stunden mit Strom versorgen können, erklärte Nikola. Der geplante Elektro-Pickup sei insbesondere dafür konzipiert, die Anforderungen von Baufirmen problemlos abzudecken. Dazu werde der Wagen alle anderen elektrischen Pickup-Trucks übertreffen, unter anderem auch bei der Zuglast.

„Nikola hat Technologie im Wert von Milliarden in seinem Sattelschlepper-Programm, warum diese nicht auch einen in einem Pickup-Truck verwenden?“, sagte Gründer und Chef Trevor Milton. „Ich habe jahrelang an diesem Pickup-Truck-Programm gearbeitet und glaube, dass der Markt nun für etwas bereit ist, das einen ganzen Arbeitstag bewältigen kann, ohne dass die Energie ausgeht.“

Der Badger sei aber nicht nur für den Einsatz im gewerblichen Bereich bei hoher Leistungsfähigkeit geeignet, sondern auch beispielsweise für Wochenendausflüge, das Schleppen von Anhängern und Fahrten ins Gelände oder in Wintergebieten, so Milton. Um den Badger auf seinem Heimatmarkt populär zu machen, kooperiert Nikola mit dem dort durch die Serie „Diesel Brothers“ bekanntgewordenen Reality-TV-Star „Heavy D“. Dieser werde die Entwicklung bis zur Serie öffentlichtlichkeitswirksam begleiten.

Produzieren will Nikola Motor den Badger zusammen mit einem etablierten Hersteller und dessen Produktionsanlagen sowie Komponenten – welcher das ist, soll zu einem späteren Zeitpunkt verraten werden. Auch Angaben zum Start der Fertigung und Auslieferung gibt es noch nicht. Der Pickup werde dabei helfen, dass die Kosten der zusammen mit den deutschen Zulieferern Bosch und Mahle realisierten Brennstoffzellen-Technik weiter sinken, davon profitiere auch die Lkw-Sparte, betonte Nikola.