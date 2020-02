Renault will sein derzeit aus dem Kleinwagen ZOE und dem Hochdachkombi Kangoo Z.E. bestehendes Elektroauto-Angebot im neuen Jahrzehnt deutlich ausbauen. Für den diesjährigen Genfer Auto-Salon (ab 5. März) kündigten die Franzosen nun vier Neuheiten mit E-Antrieb an, darunter zwei reine Stromer.

Neben der Studie „Morphoz“, die einen Ausblick auf die zukünftigen Elektrofahrzeuge der Marke geben soll, präsentiere der französische Automobilhersteller erstmals den vollelektrischen Twingo Z.E. Die Günstig-Tochter Dacia werde zudem als Weltpremiere den Startschuss für ihr erstes Elektroauto geben.

Das Highlight auf dem Stand in Genf werde das elektrische Konzeptauto Morphoz, verspricht Renault. Das modulare und personalisierbare Fahrzeug nehme die neue Familie elektrischer Modelle der Marke vorweg, die in den nächsten Jahren eingeführt werden. Renault betonte aber auch die zentrale Bedeutung des auf 2020 vorverlegten Twingo Z.E. für seine Elektro-Strategie.

Ebenfalls auf dem Renault-Stand zu sehen sein werde der bereits im vergangenen Jahr vorgestellte Kangoo Z.E. Concept, der einen Ausblick auf den neuen Kangoo gibt. Die nächste Generation des schon heute sowohl als Verbrenner wie auch Elektroauto erhältlichen Kangoo kommt in diesem Jahr auf den Markt. Neben den Voll-Stromern Kangoo Z.E., Twingo Z.E. und Morphoz stelle Renault in Genf den neuen Mégane E-Tech mit Plug-in-Hybrid-System als drittes Modell der teilelektrischen Antriebstechnik vor.

Dacia schlage auf dem Auto-Salon in Genf ein neues Kapitel auf und starte ins elektrische Zeitalter, so Renault weiter. Die rumänische Marke werde ein Showcar für ein rein elektrisches Stadtfahrzeug vorstellen – möglicherweise auf Basis des bisher nur in China erhältlichen Mini-SUV Renault K-ZE.

„In Sachen Elektroantrieb werden wir weiter beschleunigen“, hat Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz Anfang des Jahres erklärt. „Wir stehen am Beginn der Goldenen Zwanziger für das Elektroauto, und Renault will dabei eine führende Rolle spielen.“ Bis 2022 soll die E-Palette auf acht reine Elektrofahrzeuge und zwölf Hybrid-/Plug-in-Hybrid-Modelle ausgebaut werden.