Der kalifornische Hersteller von Elektro-Motorrädern Zero Motorcycles hat ein weiteres Modell vorgestellt: die Zero SR/S. Es handelt sich dabei um den ersten elektrischen Sporttourer auf dem Markt. Die Europa-Premiere kündigte der Hersteller für Anfang März auf der Dortmunder Motorradmesse an. Die wichtigsten Details gibt es bereits.

Die Zero SR/S basiert auf dem im Vorjahr eingeführten Naked Bike SR/F, verfügt jedoch unter anderem über eine Vollverkleidung. Eine überarbeitete Ergonomie soll für mehr Komfort und Funktionalität sorgen. Mit der Technik von Zero Motorcycles und einer Motorrad-Stabilitätskontrolle von Bosch schaffe die neue SR/S „ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Kontrolle“, wirbt das Unternehmen.

Der neue Look der SR/S und die aerodynamische Verkleidung wurden von der Luft- und Raumfahrt inspiriert, so Zero Motorcycles. Im Vergleich zum Geschwistermodell Zero SR/F hat die SR/S eine um 13 Prozent verbesserte Reichweite. Mit den niedrigeren Fußrasten und dem höheren Lenker nehmen Fahrer des neuen Modells zudem eine aufrechtere Sitzposition ein. Die größere Sitzfläche und Abstimmung der Federung sollen auch bei Fahrten zu zweit mehr Komfort als bei der SR/F bieten.

Der eingesetzte E-Motor und die 14,4 kWh leistende Lithium-Ionen-Batterie der SR/S sorgen für 190 Nm Drehmoment und 81 kW (110 PS). Der Antriebsstrang verfügt über eine Luftkühlung, die sich laut Zero Motorcycles positiv auf dessen Lebensdauer auswirkt, die meisten Routinewartungen überflüssig macht und die SR/S mühelos auf eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h beschleunigt. Zum Verzögern ist die SR/S mit einer doppelten radialen Vorderradbremse ausgestattet.

Das Fahrverhalten des Zweirad-Stromers lässt sich durch verschiedene, auch benutzerdefinierte Modi anpassen, die über die App und das Dashboard gesteuert werden. Über die Zero App kann der Fahrer die SR/S zudem in vier Bereichen überwachen: Motorradstandort und -warnungen, Ladeaktivitäten, Fahrdaten sowie Systemstatus und -aktualisierungen.

Mit einer Ladung soll die SR/S eine Reichweite von bis zu 323 Kilometer ermöglichen – allerdings nur mit dem aufpreispflichtigen Zusatz-Akku „Power Tank“. Wenn drei Lademodule installiert sind, beispielsweise bei der Premium-Version mit zusätzlichem 6-kW-Schnellladegerät, kann die SR/S in bis zu einer Stunde von 0 auf 95 Prozent geladen werden. Damit hat das neue E-Motorrad die schnellste Ladekapazität innerhalb der Modellreihe von Zero Motorcycles.

Der Preis für das Premium-Modell der SR/S mit 6-kW-Schnellladegerät, beheizten Handgriffen und Aluminium-Lenkerenden beginnt in Deutschland bei 23.740 Euro. Das Standard-Modell mit 3-kW-Schnelllader startet bei 21.540 Euro. Erste Vorführfahrzeuge der neuen Zero SR/S sollen ab März an den Handel ausgeliefert werden.