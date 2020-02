Der weltweite Bestand an Elektroautos ist im letzten Jahr auf rund 7,9 Millionen gestiegen – ein Plus von 2,3 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Neuzulassungen hat dabei erneut einen Höchststand erreicht, wuchs gegenüber 2018 jedoch nur geringfügig. Das geht aus einer ausführlichen Erhebung des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) hervor.

Unter Elektroautos versteht das ZSW Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (LCV) mit reinem Batterie-Antrieb oder mit Range Extender sowie Plug-in-Hybride, also alle extern aufladbaren Fahrzeuge. Mit insgesamt 3,8 Millionen E-Fahrzeugen liegt demnach China weltweit weiter unangefochten auf Platz eins. Danach folgen die USA mit rund 1,5 Millionen. Vor allem in diesen beiden Ländern war die Wachstumsrate der Neuzulassungen rückläufig. In Deutschland entwickelte sich der Markt weiter positiv, allerdings auf niedrigerem Niveau: Hierzulande rollten Ende 2019 knapp 231.000 E-Fahrzeuge auf den Straßen.

Die Neuzulassungen von E-Fahrzeugen haben 2019 mit weltweit 2,3 Millionen Fahrzeugen zwar einen neuen Höchstwert erreicht, so das ZSW. Die globale Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr betrage jedoch nur noch vier Prozent, nach 74 Prozent im Vorjahr. Diese Entwicklung sei insbesondere auf die reduzierte Förderung für batterieelektrische Fahrzeuge in China und den USA zurückzuführen. Dennoch sei in diesen Ländern das Vorjahresniveau an Neuzulassungen annähernd erreicht worden. In der Volksrepublik wurden demnach 1.204.000 Neuzulassungen registriert (-52.000), in den USA 329.500 (-31.800).

Deutschland bei Neuzulassungen auf Platz 3

In Deutschland stieg das Wachstum der Neuzulassungen laut der Analyse entgegen dem internationalen Trend weiter an – von 24 Prozent im Vorjahr auf 61 Prozent. Mit 108.600 neu zugelassenen Elektrofahrzeugen liegt die Bundesrepublik weltweit nun auf dem dritten Rang – und damit um einen Platz besser als im vorigen Jahr. Auf dem vierten Rang folgt Norwegen mit 81.540 Neuzulassungen.

Ein anderes Bild zeigt sich bei den Anteilen an den gesamten Pkw-Neuzulassungen: In Norwegen fährt mehr als jeder zweite neue Pkw (57 %) elektrisch – dies ist weltweit spitze. Zum Vergleich: In Deutschland beträgt der Anteil von Elektrofahrzeugen an den Neuzulassungen drei Prozent, in China fünf Prozent, in den USA zwei Prozent.

Bei den Bestandszahlen folgen auf China und die USA Norwegen mit 370.800 E-Fahrzeugen. Auf Platz vier liegt Japan mit rund 300.000. Danach kommen Frankreich mit 274.100 und Großbritannien mit 235.700. Deutschland steht mit 230.700 Stromern auf Platz sieben – ebenfalls eine Verbesserung um einen Platz im Vergleich zum Vorjahr.

„Zwar ist die Wachstumsrate der Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen in Deutschland relativ hoch, der Markt bewegt sich jedoch nach wie vor auf zu niedrigem Niveau“, sagt Frithjof Staiß vom ZSW. „Für das Ziel der deutschen Bundesregierung – ein Bestand von sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeugen bis 2030 – muss deutlich mehr Bewegung in die Entwicklung kommen.“

Tesla führt

Bei den kumulierten Neuzulassungen liegt Tesla dem ZSW-Zahlen nach mit über 875.000 Elektro-Pkw vorne. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die chinesischen Hersteller BYD (rund 737.000) und BAIC (480.000). Auf den Plätzen fünf und sechs liegen zwei deutsche Hersteller: BMW (398.000) und Volkswagen (351.000).

Auch bei den Neuzulassungen 2019 steht Tesla mit 361.000 an der Spitze. Danach folgen BYD (219.000), BAIC (158.000) und SAIC (126.000) – alle drei Unternehmen aus China. BMW und Volkswagen belegen hier ebenfalls die Ränge fünf (115.000) und sechs (93.000). Der Abstand zur Weltspitze ist damit deutlich: Die Neuzulassungen von Tesla sind in Summe wesentlich größer als die von BMW und Volkswagen zusammen.

Den Spitzenplatz bei den kumulierten Neuzulassungen erreicht das Model 3 von Tesla nach gerade einmal drei vollen Jahren Verkaufszeitraum: 445.000 zugelassene Exemplare, berichtet das ZSW. Die noch im Vorjahr meistzugelassenen Modelle Nissan LEAF und Tesla Model S folgen mit 434.000 und 281.000. Einziges deutsches Modell in den Top 10 bei den kumulierten Neuzulassungen ist der BMW i3 mit über 155.000 Zulassungen.

Auch bei den Neuzulassungen 2019 liegt das Model 3 von Tesla mit 297.000 deutlich vorne. Mit großem Abstand folgen der BAIC EU-Series (111.000) und BYD Yuan (68.000). Bestes deutsches Ergebnis erzielten die Plug-in-Hybride der BMW 5er-Reihe mit 46.000 verkauften Modellen (Platz sechs). Insgesamt fällt auf, dass sieben von zehn Modellen in den Top 10 der Neuzulassungen rein batterieelektrische Modelle sind.

Richtet man den Fokus ausschließlich auf den deutschen Neuzulassungsmarkt, zeigt sich ein anderes Bild im Vergleich zu den weltweiten Zahlen: Der Renault ZOE behauptet mit 9430 Exemplaren weiterhin Platz eins. Knapp dahinter liegen der BMW i3 (9380 – hier sind die batterieelektrische und die Variante mit Range Extender addiert) und das Model 3 von Tesla (9010).

„Die Zahlen zeigen, dass es trotz einzelner Erfolge breiterer Anstrengungen der deutschen Hersteller bedarf, um mit der Weltspitze mitzuhalten“, meint Staiß. „Ein Markterfolg der angekündigten E-Modelle ist für die deutsche Automobilindustrie unerlässlich.“ Das könnte auch Strafzahlungen deutscher Autobauer in Milliardenhöhe vermeiden: Diese sind ab 2021 fällig, wenn die verkaufte Fahrzeugflotte im Durchschnitt zu viel CO2 ausstößt.