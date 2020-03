Fiat hat den neuen 500e enthüllt. Anders als die 2007 eingeführte erste Elektroauto-Variante der Baureihe wird die aktuelle Generation in großer Stückzahl gebaut und weltweit angeboten. Der jetzt vorgestellte 500e ist laut Fiat komplett neu und bietet neben einer frischen Optik mehr Platz und moderne Technologien.

Im jüngsten 500e ist eine Batterie mit 42 kWh Kapazität verbaut, was eine Reichweite von 320 Kilometern gemäß WLTP-Fahrzyklus ermöglicht. Geladen wird der Viersitzer ab Werk mit bis zu 85 kW via CCS-Standard. Im Idealfall soll sich an Schnellladestationen in fünf Minuten Strom für 50 Kilometer in die Batterie ziehen lassen. Die Ladung bis 80 Prozent ist in 35 Minuten erledigt.

Der Elektromotor des neuen 500e leistet 87 kW (118 PS), damit soll es in 3,1 Sekunden von 0 bis 50 km/h gehen. Der Sprint auf Tempo 100 dauert 9,0 Sekunden, maximal sind 150 km/h erreichbar. Drei Fahrprogramme stehen zur Verfügung: Normal, Range and Sherpa. Letzterer Modus ist dafür ausgelegt, den Energieverbrauch zu minimieren. Dazu wird unter anderem die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt, die Beschleunigung reduziert und die Klimaanlage sowie die Sitzheizung deaktiviert.

Der Range-Modus erlaubt „Ein-Pedal-Fahren“: Der 500e lässt sich dann in den meisten Verkehrssituationen nur mit dem Gaspedal bewegen. Die Verzögerung übernimmt vor allem der E-Motor, als Nebeneffekt wird ansonsten verloren gehende Energie in die Batterie gespeist. Um das Fahrzeug komplett zum Stillstand zu bringen, ist weiter die Bremse nötig. Der Normal-Modus kommt der Fahrt mit einem herkömmlich angetriebenen Auto am nächsten, so Fiat.

Der neue 500e verfügt als erstes Modell in seinem Segment über Automatisierung auf Level 2: Das Fahrzeug kann in Abhängigkeit von Objekten in seiner Nähe wie etwa anderen Pkw, Fahrradfahrern oder Fußgängern bremsen und beschleunigen. Das System hält den 500e zudem in der Mitte der markierten Fahrspur. Hinzu kommen Geschwindigkeits- und Parkassistent sowie Toter-Winkel- und Müdigkeitswarner.

Im Innenraum bietet der neue Fiat 500e unter anderem ein vernetztes Infotainmentsystem auf Basis von Googles Betriebssystem Android mit horizontalem 10,25-Touchscreen in der Mitte des Armaturenbretts. Die Anbindung von Smartphones wird sowohl über Android Auto wie Apple CarPlay unterstützt.

Zum Start bietet Fiat den 500e des Modelljahres 2020 in den wichtigsten Märkten in der jeweils auf 500 Exemplare limitierten Cabrio-Edition „la Prima“ an. Das in drei Farben verfügbare Sondermodell mit erweiterter Ausstattung kann ab sofort ab 37.900 Euro reserviert werden. Ab wann der neue 500e ausgeliefert wird und welche weiteren Versionen geplant sind, hat Fiat noch nicht verraten.