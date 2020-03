Volkswagen will 2020 erstmals hunderttausend, möglichst bald sogar Millionen Elektroautos pro Jahr verkaufen. Neben moderner, alltagstauglicher Technik zu erschwinglichen Preisen stellt der Autokonzern dabei das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus – insbesondere in den Bereichen Produktion und Energie. Bei letzterem Thema sind mittelfristig mehr als eigene Ladestationen und Ökostrom-Angbebote vorgesehen.

Eingeläutet wird die Elektroauto-Offensive im Sommer mit dem Start der Auslieferungen des Kompaktwagens VW ID.3, diverse neue Voll-Stromer sollen folgen. Die Produktion des ID.3 erfolgt laut den Wolfsburgern erstmals CO2-neutral, anschließend sollen die Kunden durch das Laden von Strom aus erneuerbaren Energien für eine bestmögliche Klimabilanz sorgen. Dazu bietet VW seit Anfang letzten Jahres mit der Tochter Elli selbst Ökostrom an. Die Pläne gehen offenbar bereits deutlich darüber hinaus.

Die weltweite Expansion mit Elektroautos eröffne neue Geschäftsmöglichkeiten beim Speichern und Management von Energie, sagte Volkswagens Strategie-Chef Michael Jost kürzlich laut der New York Times vor Medienvertretern. Bisher werden diese Bereiche von Stadtwerken und Energieunternehmen dominiert. Die Batterien von Volkswagen-Elektroautos könnten zukünftig dazu eingesetzt werden, das Stromnetz zu stabilisieren. Dazu werden sie bei einem Überangebot von „grüner“ Energie geladen. Fehlt es an Strom aus Windkraft und Solarenergie, wird der Vorrat aus den E-Pkw zurück an das Netz verkauft, erklärte Jost. Das Potential dafür ist dem Manager nach groß.

„Im Jahr 2025 werden wir durch unsere Elektroauto-Flotte gespeicherte Energie im Umfang von 350 Gigawattstunden zur Verfügung haben. Zwischen 2025 und 2030 wird dieser Wert zu einer Terawattstunde anwachsen“, sagte Jost. Das sei mehr Energie, als aktuell von allen Wasserkraftanlagen weltweit erzeugt wird. Volkswagen könne die Speicherung und Nutzung der Energie garantieren, was einen neuen Geschäftszweig ermögliche.

Den ersten Schritt in Richtung Energiedienstleister hat Volkswagen mit der Gründung von Elli bereits getan. Flankierend zu Ökoenergie für den ID.3 und die weiteren Baureihen der neuen Elektroauto-Familie bietet der Konzern seinen Kunden kompakte Strom-Tankstellen zum günstigen Preis an – als erstes die in verschiedenen Ausführungen erhältliche Wand-Ladestation ID.Charger. Welche konkreten weiteren Produkte und Serices geplant sind, ist derzeit nicht bekannt.