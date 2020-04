BMW will CO2-Ziele der EU „in vollem Umfang“ einhalten

Die BMW Group hat erklärt, die zum Anfang des Jahrzehnts verschärften CO2-Ziele der EU „in vollem Umfang“ einhalten zu können. Maßgeblich verantwortlich dafür sei das Technologiepaket „Efficient Dynamics“: Damit werde seit 2007 jeder Aspekt eines Fahrzeugs einer konsequenten Optimierung unterzogen.

Im Rahmen von Efficient Dynamics setze man beispielsweise im Bereich der Aerodynamik mittlerweile die dritte Generation der BMW-Luftklappensteuerung ein, zudem stehe die neueste Generation der BMW-Aerodynamik-Räder vor der Einführung. Das aktuell aerodynamisch günstigste Fahrzeug des Herstellers, die neue 3er Limousine, weise einen cW-Wert von 0,23 und hier damit das beste Ergebnis im Segment auf.

Auch durch Leichtbau habe BMW die Effizienz stark verbessert. So sei es etwa gelungen, das Gewicht von Modellen über einen Generationswechsel trotz Zuwachs in Größe und Sicherheitsstandards zu reduzieren. Der Schlüssel dazu seien die Optimierung von Strukturen und der Einsatz des richtigen Materials am richtigen Ort im Fahrzeug. Zentral sei auch das Antriebs-Portfolio – dazu BMW: „hocheffiziente Verbrennungsmotoren mit 48 Volt Systemen an Bord, Plug-In-Hybrid Modelle, sowie reine Elektrofahrzeuge – sie alle unterliegen dem Grundprinzip von Efficient Dynamics: Minimierung des Inputs bei gleichzeitiger Maximierung des Outputs – unter der Prämisse der konsequenten Kundenorientierung“.

Die 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie sorge für deutlich erweiterte Möglichkeiten zur Nutzung der Bremsenergie-Rückgewinnung, so BMW weiter. Eine mögliche vierte Säule neben klassischen Verbrennern, Hybriden und Elektroautos stelle die Technik im 2018 vorgestellten SUV i Hydrogen Next dar. Serienmodelle wie den wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Stromer sehe BMW allerdings „aufgrund der noch nicht gegebenen Rahmenbedingungen“ erst in einigen Jahren vor.

Efficient Dynamics habe in den vergangen 13 Jahren erlaubt, den Flottenverbrauch und die damit verbundenen CO2-Emissionen um mehr als 40 Prozent zu reduzieren. 2020 werde man den Wert aus dem Vorjahr um weitere 20 Prozent reduzieren können – „dank BMW Efficient Dynamics und der konsequenten Elektrifizierung des Portfolios“.

BMW hat seine E-Mobilitäts-Ziele beschleunigt: Die für 2025 angekündigte Zahl von 25 elektrifizierten Modellen soll nun schon 2023 und damit zwei Jahre früher im Angebot sein. Bis 2025 soll der Absatz an Fahrzeugen mit E-Motor jährlich um mehr als 30 Prozent steigen. Bereits Ende 2021 will BMW über eine Million Fahrzeuge mit vollelektrischem oder Plug-in-Hybrid-Antrieb auf die Straße gebracht haben. Dann soll es fünf Elektroautos geben: Neben dem 2013 eingeführten BMW i3 den Ende 2019 gestarteten MINI Cooper SE. In diesem Jahr folgen der BMW iX3 und 2021 dann der BMW iNEXT sowie der BMW i4.