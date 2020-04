Da der Genfer Auto-Salon in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt wurde, konnte Autodesigner Henrik Fisker nicht wie geplant sein kommendes Batterie-SUV Ocean in Europa offiziell präsentieren. Das Modell startet in den USA, soll später aber auch hierzulande verkauft werden. Neben den regulären und einer hochmotorisierten Version ist eine „extreme“ Nutzfahrzeug-Ausführung geplant.

Henrik Fisker hat vor kurzem an Medien eine Info-Mail mit seinem neuesten Entwurf verschickt. Dem Automagazin TopGear verriet er erste Details zu dem Konzept. „Der niedrige Schwerpunkt und die breite Spur sorgen für zusätzliche Stabilität und machen den Fisker Ocean zu einem perfekten nachhaltigen Fahrzeug für internationale Organisationen mit Bedarf an Einsatzfahrzeugen für ländliche Gebiete“, so Fisker.

In seiner E-Mail bezeichnete Fisker die neueste Variante des Ocean als Vorschlag für ein zukünftiges Einsatzfahrzeug der Vereinten Nationen. Gegenüber TopGear nannte er aber auch das Militär als Zielgruppe. Zu den Modifikationen gehören auf den ersten Blick breitere, massive Reifen, jeweils ein Ersatzrad auf einem Dachträger und der Motorhaube, ein Frontschutzbügel sowie Verstärkungen am Unterboden vorne und hinten. Die Spezialversion des Ocean werde im nächsten Jahr offiziell vorgestellt, kündigte Fisker an. Auch private Kunden sollen das für den Offroad-Einsatz und Robustheit optimierte Elektro-SUV kaufen können.

Der reguläre Ocean soll ab Ende 2021 in den USA mit einer 80-kWh-Batterie für eine Reichweite von bis zu knapp 480 Kilometer ausgeliefert werden. Das Fahrzeug wird schwerpunktmäßig über ein flexibles Abo-Modell inklusive Wartung und Service ab 379 Dollar pro Monat sowie eine Einmalzahlung von 2999 Dollar angeboten. Wer lieber kauft, hat dazu ab 37.499 Dollar vor Steuern die Möglichkeit.

Neben einem gefälligen Design und modernem Elektroantrieb rückt Fisker beim Ocean Nachhaltigkeit in den Fokus. Das Modell sei das nachhaltigste Elektroauto auf dem Markt, was unter anderem durch den Einsatz von recycelten Materialien und ein veganes Interieur erreicht werde. Außerdem soll es optional ein Solar-Panoramadach zur Erzeugung von Strom für 1600 Kilometer pro Jahr geben.