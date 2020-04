Bis 2030 soll die Busflotte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) komplett elektrifiziert werden. Seit kurzem sind die ersten von insgesamt 90 Fahrzeugen des Typs Solaris New Urbino 12 Electric im Dienst der Flotte. Neben dem elektrischen Antrieb verfügt die neue Fahrzeuggeneration über nur mit Strom arbeitende Heizung und Klimaanlage. Größe, Kapazität und Ladetechnologie fallen wie beim Vorgängermodell aus, das 2019 bei der BVG in den Betrieb ging.

Die ersten 30 E-Busse der neuen Charge kommen in diesem Monat in die Hauptstadt, 60 weitere sollen von Anfang August bis Ende des Jahres folgen. Gemeinsam mit den jeweils 15 im letzten Jahr gelieferten E-Bussen von Mercedes und Solaris sowie einem Fahrzeug aus dem Forschungscampus Mobility2Grid wird der Fuhrpark dann 121 elektrisch angetriebene Eindecker zählen. Mit deren Einsatz spare man jährlich einen Ausstoß von rund 8000 Tonnen CO2 ein, so die BVG.

Für die neuen E-Busse ergänzt die BVG ihre 30 Ladesäulen um weitere 83. Die Kosten für die 90 Fahrzeuge einschließlich der benötigten Ladeinfrastruktur sind mit insgesamt rund 61 Millionen Euro veranschlagt. In der Hochlaufphase plant die BVG die Beschaffung von bis zu 210 elektrischen Eindeckern. Das Vorhaben wird vom Bundesumweltministerium mit bis zu 35 Millionen Euro und vom Bundesverkehrsministerium mit bis zu 12,7 Millionen Euro gefördert. Die BVG übernimmt die Kosten, die für vergleichbare Dieselbusse angefallen wären, die restlichen Mehrkosten übernimmt das Land Berlin.

Mit dem Solaris Urbino 18 electric hat die BVG kürzlich auch den ersten elektrischen Gelenkbus in Betrieb genommen. 16 weitere sollen in den nächsten Wochen folgen. Wie die Fahrzeuge der bisherigen Gelenkbus-Flotte sind die Neuzugänge 18 Meter lang und bieten Platz für 99 Fahrgäste. Erstmals in Berlin werden die neuen Modelle in wenigen Minuten per Stromabnehmer – einem sogenannten Pantograf (abgebildet) – an den Endhaltestellen mit Strom versorgt.

„Dieses Projekt ist wegweisend für die Elektromobilität in Berlin. Gelenkbusse sind das Rückgrat unserer Busflotte und wir sind sehr froh, sie auch in der elektrisch angetriebenen Variante zu testen. Außerdem werden wir sehen, wie gut das Laden an den Endstellen der hochfrequenten Linie 200 funktioniert“, so Rolf Erfurt, BVG-Vorstand Betrieb.

Die E-Gelenkbusse und die dazugehörige Infrastruktur werden im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojektes „E-MetroBus“ beschafft. Das Projektvolumen beläuft sich insgesamt auf rund 16,74 Millionen Euro. Davon übernimmt die BVG ebenfalls jene Kosten, die vergleichbare Dieselbusse verursachen würden. Das Projekt wird zudem mit 4,3 Millionen Euro durch das Bundesverkehrsministerium gefördert, die restlichen Mehrkosten stemmt das Land Berlin.