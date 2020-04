Karma Automotive hat das erste reine Elektroauto der Marke angekündigt. Bisher baut das seit 2014 zum chinesischen Zulieferer Wanxiang gehörende US-Startup seine alleinige Baureihe Revero nur als Teilzeit-Stromer. Der neue, vollelektrische Revero GTE soll im Frühjahr 2021 auf dem Heimatmarkt eingeführt werden.

Zu Beginn werde der Revero GTE mit 200 Meilen (322 km) oder 300 Meilen (483 km) Reichweite gemäß der vergleichsweise realistischen US-Norm EPA verkauft. Später, aber noch 2021 komme dann eine Ausführung mit geschätzten 400 Meilen (644 km) Reichweite auf den Markt, teilte Karma Automotive mit. Zum Vergleich: Branchenprimus Tesla bietet aktuell maximal 391 Meilen (629 km).

Die Designsprache des GTE entspreche der der teilelektrischen Varianten des Revero, so Karma Automotive weiter. Das gelte auch für die sonstige Technologie und Luxusausstattung. Der GTE baue auf der „E-Flex“-Architektur auf, die auch die schon verfügbaren Revero nutzen. Neu ist laut dem Hersteller Technik, die künftig im Rahmen eines Plattform-Programms anderen Unternehmen angeboten wird. „Der Revero GTE zeigt unsere Entwicklungs- und Technologie-Fähigkeiten“, sagt Carlos Gonzalez, der für die Fahrzeugplattformen verantwortlich ist.

Für den Revero GTE wirbt Karma Automotive mit einer Beschleunigung von Null auf Hundert in unter vier Sekunden. Das Basismodell mit 322 Kilometer Reichweite verfüge über eine 75 kWh starke Lithium-Ionen-Batterie. Die Version für bis zu 483 E-Kilometer mit einer Ladung setze einen Energiespeicher mit 100 kWh ein. Die Batteriegröße für 644 Kilometer am Stück wurde noch nicht verraten. Strom soll sich mit bis zu 150 kW zapfen lassen, der GTE könne so in weniger als 30 Minuten zu 80 Prozent geladen werden.

Weitere technische Details zum GTE will Karma Automotive später veröffentlichen. Auch der Preis ist noch nicht bekannt – als Elektro-Verbrenner kostet der Revero in den USA aktuell ab 130.000 Dollar vor Steuern (ca. 120.000 Euro). Karma Automotive hat erklärt, ab 2020 auch in Europa seine Fahrzeuge anbieten zu wollen. Der Revero GTE werde hierzulande voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres starten.

Karma Automotive wurde als Fisker Automotive vom bekannten Autodesigner Henrik Fisker gegründet. Nachdem das Startup in finanzielle Schwierigkeiten geriet, übernahm Wanxiang das Unternehmen. Der Karma Revero baut auf dem von 2011 bis 2013 produzierten Fisker Karma auf, fährt aber mit neuer Technik und aufgefrischtem Design. Karma Automotive will künftig auch als Zulieferer von E-Mobilitäts-Technik agieren, dazu sind mehrere Architekturen für unterschiedlichste Fahrzeugarten geplant.