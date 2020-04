Die wichtigste Komponente von Elektroautos, die Batteriezelle, gehört nicht zum Portfolio von Bosch. Der weltgrößte Automobilzulieferer will trotzdem auch bei der Elektromobilität zum führenden Anbieter von Teilen und Technologien werden.

Seit Anfang 2018 habe man bereits Aufträge in Höhe rund 13 Milliarden Euro im Bereich E-Mobilität erhalten, heißt es von dem Unternehmen. Bosch-Chef Volkmar Denner betonte in einem Interview mit der Automobilwoche Mitte April: „Das erste strategische Ziel ist, dass wir in der Elektromobilität die gleiche dominierende Rolle spielen wie beim Verbrenner. Das ist für die Zukunftssicherung essenziell.“

Als Wachstumsfelder bei der alternativen Antriebsart hat der Konzernchef 48-Volt-Batterien, Elektromaschinen und Leistungselektroniken bis hin zu kompletten Antriebssträngen ausgemacht, so die Automobilwoche. Insbesondere mit der von immer mehr Herstellern in sogenannten Mildhybriden eingesetzten 48-Volt-Batterie wolle Bosch eine führende Stellung im Markt erreichen.

Dass Batteriezellen nicht zum künftigen Angebot des Ausrüsters gehören, hat Bosch Anfang 2018 entschieden und verkündet. Als Begründung gab das Stuttgarter Unternehmen an, dass die nötigen Investition zu risikobehaftet seien. Statt einer eigenen Fertigung hat Bosch im letzten Jahr mit dem chinesischen Akkuhersteller CATL eine langfristige Kooperation vereinbart.

Bosch kooperiert bei der E-Mobilität auch mit dem Paderborner Wettbewerber Benteler. Zusammen bieten die Zulieferer eine Plattform für Elektroautos an, die als erstes von der Marke Automobili Pininfarina eingesetzt wird. Einen Technologiesprung bei elektrifizierten Autos erhoffe sich Bosch von einer neuen Generation von Mikrochips aus Siliziumkarbid, schreibt die Automobilwoche. Die Halbleiter sollen für neue Maßstäbe bei Schaltgeschwindigkeit, Wärmeverlusten und Baugröße sorgen – und damit auch für zusätzliche Reichweite bei Elektroautos.

Als weiteren vielversprechenden Bereich hat Bosch laut dem Bericht Mobilitätsservices identifiziert. Das Geschäftsfeld sei zwar noch klein, verspreche aber hohe Wachstumsraten. Seinen E-Roller-Mobilitätsdienst Coup hat der Konzern allerdings vor wenigen Monaten nach drei Jahren eingestellt. Welche Art von Angeboten in Zukunft geplant sind, ist unklar.