VW fährt seit dieser Woche die Produktion des neuen ID.3 in Zwickau wieder hoch. Der Wiederanlauf des neuen Elektroautos für den Massenmarkt der Wolfsburger war zwischenzeitlich wegen dem Coronavirus unterbrochen worden. VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann versicherte den Vorbestellern und Interessenten in einem kurzen Video, dass der ID.3 den von der Marke gewohnten Standard bieten werde.

In den letzten Monaten hielten sich hartnäckig Gerüchte, dass VW beim seit November 2019 von den Bändern rollenden ID.3 große Probleme mit der Software habe. Diese sei noch nicht fertig und werde erst kurz vor dem für Sommer angekündigten Marktstart in finaler Version auf die bis dahin gefertigten Fahrzeuge aufgespielt. Möglicherweise komme der elektrische Hoffnungsträger auch später, hieß es.

VW hat bereits eingeräumt, dass beim ID.3 noch nicht alles rund läuft. Die Übergabe an Kunden werde jedoch wie geplant Mitte des Jahres beginnen. Der Vertriebsvorstand berichtete nun über Twitter von einer einwöchigen Probefahrt mit dem ID.3: Der Wagen sei „herrlich zu fahren“ und „sehr agil“. Dank der gebotenen Reichweite (das Premierenmodell schafft 420 km gemäß WLTP) habe er während des Testzeitraums nicht laden müssen.

I totally understand your „can’t wait to have it“ sentiment – as I felt the same and was so happy to drive the #VWID3 for an entire week.

— Jürgen Stackmann (@jstackmann) April 22, 2020

Stackmann sprach auch den Status der Software an. Alle im ID.3 verfügbaren Funktionen seien bereits enthalten, es gehe nur noch um „den letzten Schliff“. Um das neue Elektroauto auf VW- und nicht Startup-Niveau an die Käufer übergeben zu können, würden noch über „einige Wochen“ Verbesserungen durchgeführt. Die erste Erfahrung mit dem ID.3 müsse eine „fantastische“ sein, betonte der VW-Manager. Er merkte an, dass die Software nach der Auslieferung via Over-the-Air-Updates laufend optimiert werden solle. Stackmann bekräftigte in seinem jüngsten Video, dass der ID.3 wie versprochen ab Sommer als Kundenfahrzeug auf die Straßen komme.

In einer zum Wiederanlauf der Produktion veröffentlichten Mitteilung hat VW erklärt, dass der ID.3 zunächst in reduzierter Kapazität und mit deutlich langsamerer Taktzeit entsteht. Es komme aktuell „nicht zu allererst auf die Frage an, wie viele Autos pro Tag gebaut werden können“, so der Vorstand für E-Mobilität der Marke Thomas Ulbrich. Wichtiger sei, dass der Transformationsprozess in Richtung Elektromobilität wieder Fahrt aufnehme. In der ersten Phase werden Unternehmensangaben nach in Zwickau täglich 50 Stück des ID.3 produziert. Das entspreche rund einem Drittel des Fertigungsumfangs vor der Pandemie.