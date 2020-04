Opel hat seinen ersten elektrischen Transporter vorgestellt: den Vivaro-e. Das leichte Nutzfahrzeug wird in drei Fahrzeuglängen und verschiedenen Karosserievarianten sowie mit zwei Batteriegrößen angeboten. Das Modell soll ab Sommer bestellbar sein und im Laufe des Jahres zu den Kunden kommen.

Der neue E-Transporter sei genauso variabel und flexibel einsetzbar wie jeder andere Vivaro auch, wirbt Opel. Die maximale Zuladung liege nur knapp unter der von vergleichbaren konventionellen Modellen. Der Vivaro-e schleppe fast so viele Lasten weg wie sein Bruder Vivaro Cargo S mit Zweiliter-Dieselmotor. Er sei zudem der einzige Stromer in seinem Segment, der mit einer Anhängerkupplung verfügbar ist und Anhängelasten von bis zu 1000 Kilogramm ziehen kann.

Die Elektro-Version des Vivaro kommt auf 100 kW (136 PS) Leistung und ein maximales Drehmoment von 260 Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km/h begrenzt. Für mehr Effizienz kann in der Schubphase oder beim Bremsen Energie rekuperiert werden. Der Vivaro-e wird mit zwei unterschiedlich großen Lithium-Ionen-Batterien unter dem Laderaum angeboten: Je nach Bedarf stehen ein Energiespeicher mit 75 kWh für eine Reichweite bis zu 330 Kilometer und eine 50-kWh-Batterie für maximal 230 Kilometer zur Verfügung – jeweils gemäßer der neuen WLTP-Norm.

Der Vivaro-e lässt sich an einer Wallbox zuhause, mit Schnellladern unterwegs oder an haushaltsüblichen Steckdosen laden. Im Idealfall wird an einer Schnellladesäule mit 100 kW Gleichstrom geladen, damit lässt sich laut Opel beispielsweise die 50-kWh-Batterie in 30 Minuten zu 80 Prozent auffrischen. Bei der großen 75-kWh-Batterie würden dafür 45 Minuten benötigt. Ab Werk ist ein 7,4-kW-Ladeanschluss verbaut, gegen Aufpreis gibt es einen 11-kW-Bordlader. Opel gewährt für die Batterie eine Garantie von acht Jahren oder 160.000 Kilometer Laufleistung.

Den Vivaro-e gibt es als klassischen Transporter, als Doppelkabine, als Kombi oder als Basis für Sonderaufbauten. Bei Fahrzeuggewichten zwischen 2,8 und 3,1 Tonnen trägt das Elektrofahrzeug Nutzlasten bis zu 1275 Kilogramm. Der 4,60 Meter Länge Vivaro-e S schließt dabei die Lücke zwischen Hochdachvans wie dem Opel Combo und dem Transporter-Segment. Die weiteren Versionen heißen M und L mit Fahrzeuglängen von 4,95 Meter und 5,30 Meter. Die beiden großen Vivaro-e erlauben ein Ladevolumen von 5,8 beziehungsweise 6,6 Kubikmeter.

Der neue Vivaro-e bietet wie seine konventionell angetriebenen Brüder diverse Fahrerassistenzsysteme. Neben einem Head-up-Display verfügt das E-Modell über Spurhalteassistenten, erweiterte Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitswarnung, semiadaptive Geschwindigkeitskontrolle, Frontkollisionswarner und Notbremsassistenten. Ultraschallsensoren an Front und Heck warnen den Fahrer vor Hindernissen beim Einparken und überwachen den toten Winkel. Eine 180-Grad-Heckkamera überträgt ihre Bilder auf den Sieben-Zoll-Touchscreen im Cockpit.

Die Preise für den Vivaro-e hat Opel noch nicht verraten.