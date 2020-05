General Motors hat im März seine neue, dritte Elektroauto-Plattform vorgestellt. Auf der modularen Architektur aufbauende Modelle fahren erstmals mit von dem Konzern entwickelten Batterien mit „Ultium“-Technologie. Das erklärte Ziel, E-Mobilität in den Massenmarkt zu bringen, ist laut dem zuständigen Manager trotz der Coronavirus-Pandemie auf Kurs.

„Unsere Zukunft ist elektrisch“, betonte der Vizepräsident für elektrische sowie autonome Autos Ken Morris im Gespräch mit Automobile Mag. Von den Kunden weniger nachgefragte Verbrenner-Fahrzeuge, insbesondere Limousinen, würden bei General Motors nach und nach durch SUV und CUV ersetzt. Diese neuen Modelle bringe das Unternehmen direkt als Elektroautos auf den Markt, statt sie zunächst mit Verbrenner-Technik auszustatten. Angesichts der langen Lebenszeit von Autos werde dies allerdings „nicht über Nacht“ stattfinden.

Der Plan des Traditionskonzerns sei ein komplettes Portfolio an elektrischen Fahrzeugen. Langfristig wolle General Motors auch besonders preisgünstige Baureihen anbieten, bei denen sich die Käufer zwischen Verbrenner- und Elektroauto-Technik entscheiden können. Der erste Pkw mit der neuen E-Auto-Technologie wird zwar eine potente Neuauflage des Hummer als Modell der auf Geländewagen und Trucks spezialisierten Sparte GMC. Bis 2025 werde General Motors aber ein breites E-Angebot zu unterschiedlichen Einstiegspreisen haben, so Morris.

Bei den Pressevertretern im März präsentierten kommenden Elektroautos gehe man auch während der Coronavirus-Krise mit „voller Kraft voraus“, erklärte der General-Motors-Manager. „Wir sichern diese Programme so gut es geht ab. Wir arbeiten von zuhause, also unsere Entwickler und Designer, aber sie unternehmen außergewöhnliche Anstrengungen, um sicherzustellen, dass wir die Pläne für unsere Projekte einhalten.“ Sobald die Arbeit wieder vor Ort in den Geschäftsräumen fortgeführt werden kann, werde man wohl härter arbeiten und mehr Ressourcen einsetzen müssen, um im Zeitrahmen zu bleiben. „Aber es gibt keine Verzögerung, nein“, versicherte Morris.

Er gehe fest davon aus, dass General Motors eines Tages rein elektrisch aufgestellt sein wird. „Wieviele Jahre es bis dahin noch sind? Vielleicht ist es früher soweit, als die Leute glauben“, meinte Morris. Neben niedrigeren Kosten strebt General Motors die Technologieführerschaft bei Elektroautos an. Dazu sollen wesentlich die neuen Ultium-Batterien beitragen. Morris: „Wir wissen, dass das was wir tun, sich von allem unterscheidet, was es momentan am Markt gibt. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.“

Flexible, günstigere Akkus im Fokus

Offiziell hat General Motors zu seinen nächsten Elektroautos bisher verraten, dass es sich bei deren eigenentwickelten Ultium-Energiespeichern um sogenannten Pouch-Zellen ähnelnde Akkus handele. Diese ließen sich sowohl horizontal wie vertikal stapeln, wodurch die Fähigkeit zum Stromspeichern und das Batterie-Design für das jeweilige Fahrzeug optimiert werden könnten. Die Kapazitäten der Ultium-Batterien sollen von 50 bis 200 kWh reichen und bis zu 400 Meilen (ca. 644 km) Reichweite oder mehr nach der vergleichsweise realistischen US-Norm EPA erlauben.

Die meisten neuen E-Modelle von General Motors sollen über 400-Volt-Systeme und eine Ladeleistung von bis zu 200 kW verfügen. Trucks werden mit 800-Volt-Technik und 350-kW-Schnellladefähigkeit ausgerüstet. Zusammen mit dem Produktionspartner LG Chem aus Südkorea will der Autokonzern die Akku-Kosten unter 100 Dollar je kWh drücken. Diese Schwelle gilt als wesentlich, um E-Autos zu ähnlichen Preisen und Margen wie Verbrenner zu vertreiben.

General Motors gehört mit Marken wie unter anderem Chevrolet, Cadillac, GMC und Buick zu den größte Autobauern der Welt. Mit dem Verkauf von Opel im Jahr 2017 haben sich die Amerikaner weitestgehend aus Europa zurückgezogen. Dazu, ob der hiesige Markt im Rahmen der E-Mobilitäts-Offensive wieder in den Fokus rückt, schweigt sich das Management bislang aus.