Kia hat Anfang 2020 ehrgeizige E-Mobilitäts-Pläne verkündet. Im Mai veröffentlichte das Unternehmen dann Details zu seinen Wachstums- und Modellplänen im europäischen Stromer-Markt. Eines der geplanten neuen Elektroautos wird sich an der im letzten Jahr präsentierten Studie „Imagine by Kia“ (abgebildet) orientieren. Zu dem Modell gibt es nun neue Informationen.

Der batteriebetriebene SUV-Crossover soll 2021 starten und leistungsstarke Elektroautos wie Porsches Sportlimousine Taycan Konkurrenz machen, berichtet AutoExpress (Kia hat das neue sportliche Modell mittlerweile bestätigt). Die Serienversion des Imagine werde das Flaggschiff der Marke und auf einer von Grund auf für Elektroautos konzipierten Plattform aufbauen, heißt es in dem Bericht.

Die Basis für den kommenden Elektro-Kia stelle die neue Stromer-Architektur E-GMP der Hyundai-Kia-Gruppe, so AutoExpress. Der geplante Crossover werde zudem von der Beteiligung an dem kroatischen E-Auto-Startup Rimac profitieren, an dem auch Porsche Anteile hält. Das Ziel sei „Wahnsinns“-Leistung, die später auch Kias massenkompatiblen Modellen zugutekommen soll.

Als Reichweite für den elektrischen Hochleistungs-Crossover stellt Kia über 500 Kilometer in Aussicht. Die Ladezeit soll im Idealfall unter 20 Minuten betragen. Dazu ist der Einsatz von 800-Volt-Technologie vorgesehen, wie sie auch der Porsche Taycan nutzt. Um von der maximalen Ladeleistung Gebrauch zu machen, wird das „Tanken“ an sogenannten „High Power Charging“-Stationen wie denen des deutschen Betreibers und Hyundai-Kia-Partners Ionity nötig sein.

Am potentesten werde eine Sportversion von Kias kommendem Batterie-Crossover, schreibt AutoExpress weiter. Europa-Chef Emilio Herrera sagte dem britischen Autoportal: „Wir werden mit dem neuen Elektroauto ein leistungsstarkes Fahrzeug im Stil eines e-GT haben.“ Von Null auf Hundert soll es in unter drei Sekunden gehen, wie es auch der Porsche Taycan schafft. Kia würde damit unabhängig der Antriebsart in ganz neue Regionen vorstoßen.