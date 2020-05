Mercedes EQA mit weniger Tarnung gefilmt

Mercedes hat im Februar sein kommendes kompaktes Elektro-SUV EQA bei der Wintererprobung in Schweden gezeigt. Die Fahrzeuge waren damals noch ausführlich getarnt – neue, inoffizielle Aufnahmen von Erlkönigen sollen nun einen besseren Blick auf das neue Batterie-Modell erlauben.

Vor wenigen Tagen wurde von dem Nutzer „WalkoART“ auf YouTube ein Video von Mercedes-Versuchsfahrzeugen hochgeladen. Vom Hersteller selbst veröffentlichten Bildern von Vorserienfahrzeugen nach zu urteilen, dürfte es sich wie angegeben um den EQA handeln. Abgelichtet wurde der derzeitige Stand – das verraten die Straßenschilder – in der Nähe des Mercedes-Werks Sindelfingen.

Den neuen Bildern zufolge wird der finale EQA wie erwartet deutlich konservativer aussehen als die Studie aus dem Jahr 2017. Damals hatte Mercedes noch einen Kompaktwagen im Stil der A-Klasse präsentiert, später entschieden sich die Schwaben aber zum Bau eines kompakten SUV auf Basis des GLA. Front und Heck des Elektroautos sind bei den aktuellen Erlkönigen weiter getarnt, beide Bereiche sollten entsprechend der Designsprache der Stromer-Marke „Mercedes EQ“ glatter und minimalistischer als bei den Verbrennern ausfallen.

Der EQA soll in diesem Jahr als zweites EQ-Modell nach dem großen SUV EQC zu den Händlern kommen, konkretes zur Technik hat Mercedes noch nicht verraten. Die Reichweite mit einer Ladung der Batterie mit voraussichtlich 60 kWh Kapazität könnte bei bis zu 400 Kilometer liegen. Strom für 100 Kilometer soll sich an Schnellladestationen in zehn Minuten laden lassen. Mercedes wird wohl erstmals auch kabelloses Laden unterstützen. Die Preise für die konventionell angetriebenen GLA-Modelle beginnen bei knapp 37.300 Euro, die Elektro-Variante dürfte bei deutlich über 40.000 Euro starten.

Mercedes hat diverse EQ-Elektroautos angekündigt, darunter neben dem EQA mit dem EQB ein weiteres kompaktes SUV. Darüber hinaus wurden bisher die Elektro-Version des Vito EQV sowie der im Segment der S-Klasse auf Kundenjagd gehende EQS bestätigt. Bis 2022 will die Mercedes-Mutter Daimler mehr als zehn vollelektrische Modelle auf dem Markt haben.