Das Aus der Produktion bei der Deutsche-Post-Tochter StreetScooter hat das noch überschaubare Angebot an Elektro-Transportern weiter reduziert. Die auf Produkte für die Landschaftspflege und Wegetechnik spezialisierte Iseki-Maschinen GmbH will die entstandene Lücke mit einem Modell aus Frankreich füllen.

Iseki kündigte im Mai einen neuen elektrisch angetriebenen Transporter in der Klasse bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht für Deutschland an. Das Unternehmen aus Meerbusch in Nordrhein-Westfalen bringe als Generalimporteur des französischen Herstellers von elektrischen Nutzfahrzeugen Goupil dessen neuen Transporter G6 auf den hiesigen Markt.

Der kompakte, 4,8 Meter lange und 1,7 Meter breite Goupil G6 erlaubt eine Brutto-Nutzlast von bis zu 1,2 Tonnen. Mit einer Reichweite von 110 Kilometern nach dem neuen WLTP-Fahrzyklus und einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ist er vor allem für Transportaufgaben im Nahverkehr ausgelegt. Als Zielgruppe in Deutschland nennt Iseki Kunden, die ein wendiges Fahrzeug für kommunale Aufgaben oder die urbane Logistik suchen sowie Handwerker. Der E-Transporter sei aber auch als Verkaufs- und Streetfood-Wagen geeignet.

Für die verschiedenen Einsatzbereiche des G6 wolle Goupil unterschiedliche Aufbau-Lösungen anbieten. Diese sollen in den nächsten Jahren schrittweise eingeführt werden, so Iseki. Zunächst werden laut dem deutschen Generalimporteur zwei Modelle mit Kofferaufbau für 900 Kilogramm Nutzlast und ein Abrollkipper für Container mit 800 Kilogramm Nutzlast lieferbar sein. Später sollen Versionen mit Ladekran, Kühlkoffer, Müllkipper inklusive Hebefunktion für Abfallbehälter sowie Ausstattungen zum Behinderten- oder mehrsitzigen Personentransport dazukommen.

Der neun Kubikmeter fassende Kofferaufbau des G6 verfügt über große, um 270 Grad öffnende Flügeltüren im Heck und eine Schiebetür an der rechten Seite. Dank der 40 Zentimeter hohen Ladekante ist dem Hersteller zufolge Stehhöhe gegeben. Die niedrige Ladekante ergibt sich durch den elektrischen Frontantrieb ohne Antriebswelle und die Positionierung der Lithium-Ionen-Batterie mit 28,8 kWh Kapazität unter dem Fahrerhaus. Mit Hilfe des 6,6-kW-Bordladegeräts soll sich der Energiespeicher in fünf Stunden aufladen lassen.

Falls die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus es erlauben, will Iseki den neuen Goupil G6 vom 16. bis 19. September auf der Messe GaLaBau Nürnberg der Fachöffentlichkeit vorstellen. Der Serienanlauf soll im Herbst dieses Jahres erfolgen, die ersten Fahrzeuge könnten dann noch im vierten Quartal ausgeliefert werden.