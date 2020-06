Contemporary Amperex Technology (CATL) aus China hat Ende 2018 die Eröffnung einer Fabrik für Elektroauto-Batteriezellen in Erfurt in Thüringen angekündigt. Seit knapp einem halben Jahr wird der erste Produktionsstandort des Unternehmens außerhalb des Heimatmarktes gebaut. Die Coronavirus-Pandemie soll das Projekt nur um wenige Monate verzögern.

„Die unerwartete Corona-Krise hat uns alle gebremst. Wir sind aber weiter grob im Plan, Mitte 2022 die Produktion von Batteriezellen aufzunehmen“, sagte CATL-Europachef Matthias Zentgraf der Automobilwoche. Bisher war von einem Produktionsstart Anfang 2022 die Rede gewesen. „Das hat sich alles etwas verschoben“, räumte Zentgraf ein.

Vor dem Beginn der Großserienproduktion soll am CATL-Standort Erfurt eine kleine Modulfertigung starten, in der aus China zugelieferte Batteriezellen zusammengesetzt werden. „Das soll Anfang nächsten Jahres losgehen“, erklärte Zentgraf. Ursprünglich sollte es Ende 2020 soweit sein. Die Modulfertigung erfolgt in umgebauten Räumen, die CATL vom insolventen Photovoltaik-Hersteller Solarworld übernommen hat.

Der chinesische Akkufertiger hatte im Oktober 2019 mit der Errichtung seiner deutschen Batteriefabrik begonnen. Zunächst waren Investitionen in Höhe von 240 Millionen Euro geplant, später hieß es dann aber, dass in den nächsten fünf Jahren bis zu 1,8 Milliarden Euro aufgewandt werden sollen. Mittelfristig soll die Fabrik für Lithium-Ionen-Batterien 2000 Mitarbeiter beschäftigen.

Der Schwerpunkt der Investitionen in Erfurt liegt laut CATL auf der automatisierten Produktion und intelligenten Herstellung von Batteriezellen. Ein große Rolle würden dabei Forschung und Entwicklung, Qualitätskontrolle und hochwertige Dienstleistungen spielen. 2025 soll am Standort auch eine Recyclinganlage für Akkus installiert werden.

Als ersten Kunden der neuen deutschen Produktionsstätte hat CATL BMW bekanntgegeben. Der bayerische Autobauer habe Zellen im Wert von 1,5 Milliarden Euro für ab 2021 kommende Elektroautos und Plug-in-Hybride bestellt, teilten die Chinesen im letzten Jahr mit.