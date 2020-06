VW hat mit dem Verkauf des „ID. Charger“ für das Laden von Elektroautos zuhause begonnen. Die „Wallbox für alle“ kann online oder bei Händlern der Wolfsburger bestellt werden. Die ersten Exemplare seien bereits an Kunden ausgeliefert worden, teilte der Autobauer mit.

Mit einem Einführungspreis ab 399 Euro biete der ID. Charger „ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis“, verspricht VW. Das Angebot ist auf den im September in die Auslieferung gehenden Kompaktwagen ID.3 und weitere Elektroautos der neuen ID.-Familie zugeschnitten, kann aber auch für alle anderen Stromer mit Typ-2-Stecker verwendet werden.

„Volkswagen setzt auch beim Thema Laden neue Maßstäbe im Volumensegment“, so der E-Mobiltäts-Vorstand der Marke VW Thomas Ulbrich. „Wir werden in den kommenden Monaten ein komplettes Ladenetzwerk rund um den ID.3 aufbauen. Der ID. Charger macht den Anfang, weitere Ladeservices werden folgen. Das Laden eines E-Autos soll künftig genauso einfach und selbstverständlich funktionieren wie das Laden eines Smartphones.“

Den ID. Charger gibt es schrittweise in drei Versionen. Alle Ausführungen bieten bis zu 11 kW Ladeleistung, ein fest angebrachtes Typ-2-Ladekabel und einen integrierten DC-Fehlerstromschutz für Sicherheit. Die beiden Top-Modelle „ID. Charger Connect“ (599 Euro) und „ID. Charger Pro“ (849 Euro) sind vernetzt und lassen sich per Smartphone steuern. Mit ihnen können Käufer die Ladevorgänge im Blick behalten, hinzu kommen Funktionen wie Fernwartung, Zugangskontrolle per Ladekarte und regelmäßige Softwareaktualisierungen. Der ID. Charger Pro bietet zusätzlich einen integrierten Stromzähler und ermöglicht damit beispielsweise eine Abrechnung der Stromkosten für Dienstwagenfahrer.

VW nimmt zunächst Bestellungen für die Basisversion mit optionaler Installation an, die Versionen ID. Charger Connect und ID. Charger Pro sollen „demnächst“ folgen. Der Installationsservice wird gemeinsam mit zertifizierten Elektrotechnikbetrieben organisiert und umfasst Beratung, Installation sowie Inbetriebnahme der Wallbox.

„Bislang war der Wallbox-Kauf für Kunden oftmals eine lästige und umständliche Angelegenheit. Das wollen wir ändern und bieten beim ID. Charger alles aus einer Hand – vom Kauf über die Installation bis zur Inbetriebnahme“, wirbt Peter Diekmann von der Volkswagen-Tochter Elli, die den ID. Charger verantwortet.