Das Ladenetzwerk von Bosch umfasst seit Juni mehr als 150.000 Ladepunkte, auf die Fahrer eines Elektroautos über eine zentrale App-Plattform zugreifen können. Der Konzern biete damit jetzt Zugang zu einem der europaweit größten Ladenetzwerke. Das Unternehmen schließt dafür Verträge mit den Betreibern und sorgt für die technische Anbindung der Ladepunkte beispielsweise über Roaming.

„Bosch nimmt Nutzern die lästige Recherchearbeit ab und listet übersichtlich auf, was das Laden an einzelnen Ladesäulen kostet und welche Nutzungsbedingungen gelten. Künftig sollen damit böse Überraschungen bei der Abrechnung ausbleiben“, so das Unternehmen. Auch das Hantieren mit mehreren Ladekarten wolle man beenden. Um die angebotenen Ladedienste zu nutzen, reiche die einmalige Registrierung per Smartphone-App.

In Deutschland habe Bosch bereits über 27.500 Lademöglichkeiten angeschlossen. Die restlichen der aktuell mehr als 150.000 europäischen Ladepunkte seien in 16 Ländern verfügbar. Der Zugriff gelingt mit der Bosch-eigenen Smartphone-App „Charge My EV“ oder über die angeschlossenen Anbieter. Die Nutzer zahlen mit einer zuvor hinterlegten Kreditkarte und erhalten via App monatlich einen Überblick über ihre Ladekosten.

„Das Laden muss für Jedermann unkompliziert und nahtlos funktionieren. Die intelligenten Ladedienste von Bosch sind ein wichtiger Schlüssel für eine breite Akzeptanz der Elektromobilität“, sagt Elmar Pritsch aus dem Bereich Connected Mobility Solutions. Bosch will sein Ladenetzwerk weiter wachsen lassen: Bis Ende 2020 sollen rund 200.000 Ladepunkte in ganz Europa eingebunden sein.