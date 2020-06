Seit dieser Woche kann der Elektro-Transporter des Münchner Startups EVUM Motors bestellt werden. Damit stehen nun auch die finalen Preise fest: Das Modell aCar wird ab 28.990 Euro netto (34.498 Euro brutto) angeboten. Im Online-Konfigurator können mehrere Farben und Ausstattungspakete, verschieden Aufbauten und Zubehör gewählt werden.

Das ursprünglich von Wissenschaftlern der TU München für die Bedürfnisse der ländlichen Bevölkerung in Afrika entwickelte aCar kann in den Farben Grün, Weiß und Orange bestellt werden. Die zu Beginn exklusiv ausgelieferte Edition „First Mover“ kostet 5500 Euro Aufpreis, den Elektro-Transporter gibt es zunächst also nur für mindestens 34.490,00 Euro netto (41.043,10 Euro brutto). Als Aufbauten werden gegen Aufpreis Pritsche, Plane und Spriegel sowie Koffer angeboten. Später soll das aCar auch ohne Aufbau bezogen werden können.

Das Zubehörangebot für das elektrische Nutzfahrzeug aus Bayern umfasst derzeit ein Paket mit Ausrüstung speziell für den Einsatz durch Kommunen, Winter-, Ganzjahres- und Gelände-Kompletträder, eine Anhängerkupplung und Werkzeugbox sowie Starkstromladen.

Bewegt wird das 4 Meter lange, 1,5 Meter breite und 2 Meter hohe aCar von einem Allradantrieb mit jeweils einer je 9 kW (12,2 PS) starken Elektro-Maschine pro Achse. Als Zuladung sind bis zu 1000 Kilogramm möglich, mit Hilfe der Anhängerkupplung können auch größere Lasten bewegt werden. Die Batterie der First-Mover-Edition mit einer Kapazität von 16,5 kWh ermöglicht eine Reichweite von 100 Kilometer.

EVUM Motors bewirbt das aCar als robustes, effizientes und vielseitiges Nutzfahrzeug „für Handwerker oder den Transport von Waren, im Weinberg oder Gartenbau, in Kommunen oder im Tourismus“. Dank des lokal emissionsfreien Antriebs sei der Stromer auch für den betrieblichen Einsatz in Innenbereichen geeignet. Der Hersteller verspricht im Vergleich zu einem Dieselfahrzeug deutlich niedrigere Gesamtkosten von der Fahrzeuganschaffung über Kraftstoffe und Strom, Verbräuche, Werkstattbesuche, Steuer und Versicherung bis hin zu Fahrzeugrestwert und Ladeinfrastruktur.

Produziert wird das aCar im niederbayerischen Bayerbach bei Ergoldsbach. Die Auslieferung soll 2021 beginnen. Servicedienstleistungen werden dabei zunächst nur in Bayern und Baden-Württemberg verfügbar sein.