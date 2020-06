Insbesondere die deutsche Autoindustrie bewirbt Plug-in-Hybride als ideale Kombination aus E-Antrieb für vorübergehend lokal emissionsfreies Fahren und Verbrenner-Technik für längere Strecken. Die Teilzeit-Stromer stehen jedoch in der Kritik, da sie nur mit regelmäßig geladener Batterie ihre Vorteile ausspielen. Die Branche will dafür sorgen, dass die alternative Antriebsart ihr Potential in Zukunft besser ausspielt.

Anders als bei herkömmlichen Hybriden lässt sich bei Plug-in-Hybriden die Batterie auch extern mit Kabel aufladen, sie fällt zudem größer aus. Aktuelle Fahrzeuge schaffen so bereits mehrere Dutzend Kilometer im Elektro-Betrieb und sind damit ohne Emissionen auf den Straßen unterwegs. Demnächst kommende Modelle sollen bis zu 100 Kilometer E-Reichweite bieten. Das Konzept erlaubt es den Herstellern, die elektrifizierten Wagen mit sehr niedrigen Emissions- und Verbrauchswerten zu bewerben. Ist die Batterie leer und wird nur mit dem Verbrenner gefahren, nimmt der Verbrauch allerdings stark zu.

Im Interview mit der WirtschaftsWoche darauf angesprochen, ob „nach Dieselgate ein Hybridgate drohe“, sagte der Chef des Zuliefer-Riesen Bosch Volkmar Denner: „Das müssen wir vermeiden. Wir bei Bosch werden bei unseren Firmenfahrzeugen die Regelungen so ändern, dass es einen echten Anreiz gibt, die Fahrzeuge nicht zu betanken, sondern aufzuladen.“ Auch der Verband der Automobilindustrie (VDA) sei aktiv geworden: Man richte dort eine Arbeitsgruppe ein, die sich mit der Umweltfreundlichkeit des Plug-in-Hybrid-Antriebs befasst.

In dem VDA-Arbeitskreis gehe es darum, „dass wir konkrete Daten über die Nutzung der Fahrzeuge auswerten“, erklärte Denner. „Moderne Autos erfassen die Verbrauchsdaten und senden sie an die Hersteller. Diese Daten wollen wir analysieren, um herauszufinden, zu welchem Anteil Plug-in-Hybride elektrisch gefahren werden.“ Die Arbeitsgruppe befasse sich außerdem mit der Frage, wie die teilelektrischen Fahrzeuge für einen möglichst geringen Realverbrauch ausgelegt sein müssen.

Der Bosch-Chef räumte ein, dass der VDA spät auf den Verdacht reagiert, dass Plug-in-Hybride Mogelpackungen sind. Die Reaktion komme aber „jedenfalls nicht zu spät“. Er setze sich seit Längerem für das Thema ein und sei froh, „dass der Zug jetzt ins Rollen gekommen“ sei. „Wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, dann müssen wir belegen, dass Plug-in-Hybride nicht für einen Anstieg der CO2-Emissionen sorgen“, sagte Denner.