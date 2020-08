Lucid Motors will im September die Serienversion der Elektroauto-Limousine Air vorstellen. Das Startup kündigte nun an, am 11. August die mit seinem Erstlingswerk erzielbare Reichweite bekanntzugeben. Laut einem Teaser-Video sollen mit einer Ladung mindestens 442 Meilen möglich sein, was knapp 711 Kilometer Reichweite entsprechen würde.

400 Meilen nach der in den USA üblichen, vergleichsweise realistischen Norm EPA gelten seit diesem Jahr als neuer Maßstab für besonders moderne, leistungsfähige Elektroautos. Branchenprimus Tesla bietet seine große Limousine Model S seit Juni in den USA mit 402 Meilen EPA-Reichweite an. Im Vorfeld hatte Lucid Motors erklärt, dass der Air die 400-Meilen-Marke erreichen werde – auch in der Praxis auf öffentlichen Straßen mit hoher Geschwindigkeit. Dies soll nun offenbar deutlich überboten werden. „Wir werden einen neuen Standard für Elektroautos setzen“, so das Unternehmen auf Twitter.

How many miles can the #LucidAir go on a single charge? Find out on Tuesday, August 11th—we’ll reset the standard for EVs. pic.twitter.com/ACLBsgWNS5 — Lucid Motors (@LucidMotors) August 7, 2020

Der Firmen- und Technikchef von Lucid Motors Peter Rawlinson war früher bei Tesla für die Entwicklung des Model S verantwortlich. Als Schwerpunkte für den Air hat er die Effizienz des Elektroantriebs und die Aerodynamik genannt, beides sei wesentlich für große Reichweiten. Im Juni hatte Lucid Motors mitgeteilt, dass der Air bei Tests in einem Windtunnel einen cw-Wert von 0,21 erzielt habe – das Elektroauto sei damit der aerodynamisch effizienteste Luxuswagen.

Bei Probefahrten unter realen Bedingungen hätten Vorserienfahrzeuge des Air auf öffentlichen Straßen mit hoher Geschwindigkeit bereits problemlos über 400 Meilen geschafft, hieß es zuletzt von Lucid Motors. Mit welcher Batteriegröße dies bewerkstelligt wurde, verriet das Unternehmen nicht. Dazu könnte es in Kürze bei der angekündigten Veröffentlichung der Reichweite mehr Informationen geben. Die offizielle Vorstellung des Air mit mehr Details zur Leistung sowie den verfügbaren Ausstattungen und Preisen wird weiter für September erwartet.

Mit der Produktion will Lucid Motors Ende dieses Jahres beginnen, ab 2021 sollen dann Kunden in den USA ihre Fahrzeuge erhalten. Nach aktuellem Stand wird der Air in einer hochpreisigen Version mit unter anderem hoher Reichweite und zwei Motoren für 1000 PS Leistung starten. Er dürfte zunächst deutlich über 100.000 Dollar kosten. Nach dem ursprünglich schon für dieses Jahr geplanten Marktstart in den USA wollte Lucid Motors 2021 nach Europa expandieren. Wann der Air hierzulande tatsächlich verfügbar sein wird, ist offen.