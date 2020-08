Sono Motors hat kürzlich auf seiner Website über den aktuellen Stand des deutschen Elektroauto-Projekts informiert. Gründer des Startups stellten sich zudem im August bei drei Terminen den Fragen von Fans und Kaufinteressenten. Von der letzten Veranstaltung in Berlin hat das Magazin Edison Neuigkeiten mitgebracht.

Die Coronavirus-Pandemie ist für Sono Motors finanziell vorerst kein Problem, da mit einer Anfang des Jahres erfolgreich abgeschlossenen Crowdfunding-Kampagne über 50 Millionen Euro eingesammelt wurden. Für den Start der Serienproduktion des Solar-Minivans Sion beim Auftragsfertiger NEVS in Schweden fehlen allerdings noch 200 Millionen Euro. Um sich für die Zukunft zu rüsten, will Sono Motors in diesem Jahr verstärkt Kosten reduzieren und weiteres Kapital einsammeln.

Allein einer der für Ende des Jahres geplanten beiden neuen Prototypen koste rund 1,2 Millionen Euro, so die Sono-Mitgründer Jona Christians und Laurin Hahn. Dass das Geld nicht ausgeht, organisiere der neue Finanzchef Torsten Kiedel. Der zuvor unter anderem bei BMW und Flixbus tätige Manager hatte im letzten Monat erklärt, dass bis Jahresende 100 Millionen Euro eingesammelt werden sollen. Sono Motors hofft auch auf staatliche Corona-Unterstützung – „dazu gibt es gerade Gespräche“, sagte Christians in Berlin.

Für November sehe Sono Motors Fahrtests mit den neuen Modellen vor, für das erste Quartal des nächsten Jahres dann eine europäische Probefahrt-Tour. Für 2021 seien 30 weitere, fast serienreife Prototypen geplant – für Dauererprobungen, Chrashtests und die notwendigen Zulassungen sowie weitere Veranstaltungen und Probefahrten. Mittlerweile liegen laut Hahn 12.500 aktive Reservierungen mit einer Anzahlung von je 500 Euro für den Sion vor.

Der Sono Sion soll 120 kW (163 PS) leisten, 140 km/h schnell fahren und 255 Kilometer mit einer Ladung fahren können. Darauf angesprochen, ob es noch eine Erhöhung der Kapazität für mehr Reichweite geben könnte, sagte Christians: „Es bleibt bei den angesetzten 35 kWh und den maximal 255 Kilometern Reichweite nach dem aktuellen WLTP-Fahrzyklus.“ Das reiche für den Alltagsbetrieb, zum Beispiel das tägliche Pendeln, und verhindere ein zu hohes Gewicht. Christians merkte an, dass die Batterie später möglicherweise gegen ein gleich großes Akkupaket mit mehr Kapazität ausgetauscht werden könnte. Das werde zumindest derzeit diskutiert.

„Da seht ihr keine einzelnen Zellen mehr“

Auch zu den in der Karosserie des Sion eingelassenen Solarzellen für die Erzeugung von Strom mithilfe der Sonne gab es in Berlin ein Update. Die Solarmodule seien nahtlos in leichtem Polymer-Kunststoff eingebettet und nicht in Glas, erläuterte der für die Photovoltaik-Integration zuständige Sono-Motors-Mann Mathieu Baudrit. Für die neuen Prototypen kündigte er weiterentwickelte Solarzellen an. „Das ist die erste vollpolymere Entwicklung weltweit, und da seht ihr keine einzelnen Zellen mehr“, so der Franzose. Auch der Wirkungsgrad sei verbessert worden, aktuell würden 93 Prozent der Sonnenenergie in die Batterie gehen – und Sono Motors wolle das noch optimieren.

Mit Blick auf die Werksgarantie des Sion von nur zwei Jahren (oder 100.000 Kilometer Laufleistung) versprach Hahn: „Die Solarmodule lassen sich mit den dazugehörigen Karosserieteilen einfach und schnell austauschen.“ Gegen Aufpreis werde es zudem eine Zusatzgarantie geben. Die entwickelte Solar-Technologie ist Sono Motors zufolge so fortschrittlich, dass andere Unternehmen daran Interesse haben. Es gebe auch schon Vorverträge für Pilotprojekte.

Für den inklusive Batterie 25.500 Euro kostenden Sion soll es später auch Leasingangebote geben, berichtet Edison weiter. Bei Reparaturen im Hochvolt- und Karosseriebereich kooperiere Sono Motors „mit einem namhaften Serviceanbieter aus Europa“. Den zuletzt für Ende 2021 in Aussicht gestellten Produktionsstart in einem schwedischen Ex-Saab-Werk und die im Jahr darauf geplanten Kundenauslieferungen will Sono Motors schaffen. „Wir halten die Termine“, versicherte Hahn. Auch das Ziel von 260.000 Exemplaren des Sion in acht Jahren stehe weiter.