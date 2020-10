Mit Hon Hai Precision Industry Co., hierzulande vor allem als für Apple tätiger Elektronik-Auftragsfertiger Foxconn Technology Group bekannt, stellt sich ein weiteres Unternehmen aus Asien als Wettbewerber für etablierte Zuliefer-Konzerne der Automobilindustrie auf. Das in Taiwan ansässige Unternehmen teilte im Oktober mit, sein Geschäft in diesem Bereich deutlich auszubauen.

Foxconn stellte mit der MIH-Plattform eine aus Fahrgestell und dazugehöriger Software bestehende Architektur vor, mit der Hersteller von Elektroautos Modelle verschiedenster Bauart schneller auf den Markt bringen können sollen. Der Konzern erklärte zudem, 2024 eine Festkörper-Batterie einzuführen.

Die MIH werde als „das Android-System für die Elektroauto-Industrie“ positioniert, so das Unternehmen. Zusammen mit Partnern wolle man ein von Software bestimmtes offenes Ökosystem für die Elektroauto-Branche etablieren. Android ist ein vom US-Internetriesen Google entwickeltes, flexibles Betriebssystem und eine Software-Plattform für Mobilgeräte wie Smartphones oder Tablets, lässt sich aber auch für andere Elektronikgeräte einsetzen. Foxconn formulierte das Ziel, mit seiner neuen MIH-Plattform in den Jahren 2025 bis 2027 weltweit in jedem zehnten Elektroauto mit Bauteilen oder Dienstleistungen vertreten zu sein.

Zu den weiteren Projekten im Automobilbereich gehört auch Selbstfahr-Technologie, die in Japan bereits in Flughafen-Shuttles zum Einsatz kommt. Bisher liegt der Umsatz von Foxconn mit Komponenten für die Automobilindustrie Automotive News zufolge bei 330 Millionen Dollar. Mit dem stärkeren Engagement in der Autoindustrie sowie bei Robotertechnik und Produkten für die medizinische Verwendung will Foxconn laut Medienberichten das nachlassende Wachstum in seinem Kerngeschäft mit Unterhaltungselektronik kompensieren. Bisher mache das Unternehmen noch etwa 50 Prozent seines Umsatzes mit Aufträgen von Apple.

Früheren Berichten zufolge treibt Foxconn ein Gemeinschaftsunternehmen mit Fiat Chrysler voran, das in China Elektroautos entwickeln und produzieren soll. Auch mit dem chinesischen Fahrzeughersteller Yulon Motor soll ein Joint Venture im E-Auto-Segment angedacht sein. Wann die jetzt vorgestellte Plattform erstmals als Basis für ein Serienauto dienen wird, sagte Foxconn nicht. Ob und ab wann man auch den europäischen Markt im Visier hat, spezifizierte das Unternehmen ebenfalls nicht.