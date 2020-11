Volkswagen-Chef Herbert Diess hält nicht viel davon, wenn seine Elektroauto-Offensive als „Wette auf E-Mobilität“ bezeichnet wird – dies sei eine sehr oberflächliche Einschätzung. „Ein Vorstandsteam, das für 670.000 Arbeitsplätze weltweit verantwortlich ist, schließt selbstverständlich keine Wetten ab! Auch nicht auf die E-Mobilität“, betonte Diess in einem Beitrag auf dem Online-Karrierenetzwerk LinkedIn. Dort legte er auch ausführlich seine Gründe für den eingeschlagenen Weg dar.

Die Entscheidung für den elektrischen Antrieb, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und damit die Klimaziele zu erreichen, habe man rational und faktenbasiert getroffen. Bei den durchschnittlichen Bedürfnissen für individuelle Mobilität von Familien, Singles, Geschäftsleuten lande man in Europa beim Golf. Diesen biete VW heute in diversen, auch elektrifizierten Varianten an. Die CO2-Emission der aktuellen Golf zeige trotz großen Aufwands: Mit den neuesten und allen absehbaren zukünftigen reinen Verbrenner-Konzepten könne man weder mit Dieseln noch Benzinern bei vertretbarem Komfort und Sicherheitsanforderungen die EU-Flottenziele und -Klimaziele erreichen.

Ein Vergleich mit dem kleineren VW up! würde auch zeigen, dass ein weiteres Downsizen der Fahrzeuge keine nennenswerten Verbesserungen bringt – aber deutliche Abstriche im Komfort im Vergleich zum Golf. Hybridisierung sei durch zusätzliche Technik an Bord und die Rekuperation der Bremsenergie eine aufwendige Maßnahme, die den Komfort deutlich verbessert, reiche aber auch nicht, um in die Nähe der Flottenziele und damit der CO2-Ziele zu kommen.

Erdgas biete kleine Vorteile bei Komfortabstrichen, so sei zum Beispiel das Tankstellennetz in Teilen Europas zu schwach ausgebaut, erklärte der Volkswagen-Chef. Der Wolfsburger Konzern habe hier hohen Aufwand betrieben, biete 17 Modelle an und verkaufte im letzten Jahr 117.000 Erdgas-Fahrzeuge, vor allem in Italien und Deutschland. Der Einsatz von nahezu CO2-freiem Bio-Erdgas werde dabei in der Berechnung nicht berücksichtigt, dadurch bleibe der CO2-Vorteil „marginal“ und rechtfertige den hohen Aufwand nicht.

„Der Strom muss sauber sein“

„Deutliche Effekte über die Flottenziele hinaus lassen sich für ein Fahrzeug mit den üblichen Komfort und Sicherheitsanforderungen nur durch Zufuhr von CO2-freier elektrischer Energie erreichen – also mit Plug-in Hybriden oder reinen E-Fahrzeugen“, lautet die Schlussfolgerung von Diess. „Klar ist: Der Strom muss sauber sein, nur so wird auch das E-Auto wirklich sinnvoll.“

Elektrische Autos würden bereits einer Vielzahl von Anforderungen gerecht, viele Kunden nutzten es schon als Erstfahrzeug. „Und die E-Mobilität wird perspektivisch noch günstiger – nicht nur in der Herstellung, sondern auch für die Kundinnen und Kunden im Unterhalt. 1 Kilowattstunde Solarstrom kostet in der Erzeugung nur noch 4 bis 11 Cent. Erst durch Verteilung, EEG Umlage und Margen landen wir bei den jetzigen hohen Strompreisen in Deutschland. Für die Kundinnen und Kunden ergibt das einen Strompreis ab 20ct/kWh. Tendenziell wird CO-freie Energie aber kostengünstiger werden“, so Diess.

Ein Elektroauto benötige für 100 Kilometer zwischen 15 und 20 kWh – bei 20 Cent/kWh mache das 4 Euro. Mit fossilen Kraftstoffen sei das nicht erreichbar. Und die Batterien würden lange halten, „bald noch länger“, hätten ein zweites Leben nach dem Auto und würden bald zu 99 Prozent in Kreislaufwirtschaft betrieben. Das E-Auto werde auch den Umbau auf CO2 freie Energieerzeugung beschleunigen, da es in der Flotte als Speicher wirken kann, der überschüssige regenerativ hergestellte Energiespitzen aus Wind und Sonne abnimmt.

E-Fuels & Wasserstoff nicht sinnvoll

Dass Volkswagen sich gegen andere alternative Antriebsarten wie synthetische Kraftstoffe, auch E-Fuels genannt, oder Wasserstoff-Systeme entschieden hat, begründete Diess mit umfassender, langjähriger und anhaltender Forschung. Auf Basis der dabei gewonnenen Erkenntnisse habe sich das Unternehmen klar auf die E-Mobilität festgelegt:

Synthetische Kraftstoffe hätten im Vergleich eine schlechtere Energiebilanz. Für die Herstellung müsse ein Vielfaches an erneuerbaren Energien verwendet werden als beim E-Antrieb. Die Unterhaltskosten würden daher enorm steigen. Der Großteil der synthetischen Kraftstoffe werde heute nicht CO2-frei produziert, da dies zu teuer ist. Auf absehbare Zeit werde sich das nicht ändern. „Synthetische Kraftstoffe wird man aber dort benötigen, wo Elektrifizierung unmöglich ist z.B. bei Flugzeugen oder in der Schifffahrt – oder vielleicht in vielen Jahren, wenn alles elektrisch fährt für unsere Oldtimer – die wir ja nicht aufgeben wollen“, erläuterte Diess.

„Grüner“ Wasserstoff, der in Brennstoffzellen im Auto für den E-Antrieb verbrannt wird, sei wirtschaftlich für den Pkw-Bereich und wohl auch für weite Teile des Lkw-Betriebes nicht vertretbar. Die Betriebskosten eines Wasserstofffahrzeugs seien circa zwei- bis dreimal höher als die eines vergleichbaren E-Autos, weil die Wirkungsgrade von der Wasserstoffelektrolyse über die aufwendige Verteilung bis zur Verbrennung deutlich kleiner sind. Im E-Auto würden etwa 70 Prozent des Ökostroms in Bewegung im Auto umgesetzt, Wasserstofffahrzeuge setzten nur 20 bis 30 Prozent davon um. Hinzu komme, dass in ein teures Wasserstoff-Tankstellennetz investiert werden müsste. Der grüne Wasserstoff werde zudem viel dringender in Industrien benötigt, die ohne Wasserstoff nicht dekarbonisieren können – etwa Stahl oder die Düngemittelproduktion.

E-Mobilität „die einzig vernünftige Lösung“

Die E-Mobilität ist Diess zufolge „die einzig vernünftige Lösung“. Von Technologieoffenheit zu sprechen, klinge schön, komme sicher auch bei vielen Leuten gut an – „besonders bei den Firmen, die noch am Verbrenner klammern und hoffnungslos auf Zeit spielen“ – es helfe aber nicht. „Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, haben wir keine Zeit, weiter zu warten und über mögliche Technologien zu diskutieren, für die heute wesentliche Grundlagen fehlen und selbst einer optimistischen qualifizierten Abschätzung nicht standhalten“, mahnte der Automanager. Es sei auch gefährlich, Zeit und Ressourcen in Projekte zu verschwenden, die ohne Aussicht auf Erfolg starten.

„Wir müssen den Wandel mit der Technologie vorantreiben, die die Klimaziele am zuverlässigsten, nachhaltigsten und wirtschaftlichsten erreicht. Für den Straßenverkehr heißt sie Elektrifizierung und funktioniert schon heute“, unterstrich Diess. In Norwegen hätten sich im September 2020 61,5 Prozent der Kunden für diese Technologie entschieden, in Deutschland auch schon 15 Prozent. Nahezu alle Wettbewerber von Volkswagen hätten das erkannt, das Angebot an Elektroautos wachse schnell.

„Wir bei Volkswagen haben uns frühzeitig vorbereitet auf die Transformation und sind gut aufgestellt. Eine Wette ist das ganz sicher nicht!“, so Diess abschließend.