Zu den Töchtern des chinesischen Geely-Konzerns gehört neben unter anderem Volvo und Polestar auch die Neugründung Lynk & Co. Die junge Marke ist seit Kurzem in Europa verfügbar, hier sollen anders als in Asien nur Stromer angeboten werden. Im Fokus steht dabei nicht der Verkauf von Fahrzeugen, sondern ein Abo-Modell. In einem Interview hat Lynk-&-Co-Chef Alain Visser über die weiteren Pläne gesprochen.

Als erstes ist das Angebot von Lynk & Co in Europa in den Niederlanden in Amsterdam verfügbar. Zu Beginn vertreibt das Unternehmen in den europäischen Märkten das SUV 01 mit Plug-in-Hybridantrieb. Im Abo kostet der Wagen 500 Euro pro Monat, gekündigt werden kann alle vier Wochen. Als neues „Clubmitglied“ bei der Marke kann man sein Fahrzeug mit anderen Mitgliedern teilen und so den Monatsbeitrag reduzieren. Der Lynk & Co 01 kann auch gekauft werden, das steht aber nicht im Fokus des Geschäftsmodells.

„Ich glaube, dass das Auto-Abo in der von uns betriebenen Form die Zukunft ist. Dessen Anteil wird auch in Deutschland weiter wachsen“, sagte Visser im Gespräch mit der Autogazette. Bei Lynk & Co sehe man in der Verbindung aus Abo und Sharing eine ideale Kombination: Die Kunden könnten so ihre Kosten senken, aber auch nachhaltiger ein Auto nutzen.

Dass Lynk & Co trotz Nachhaltigkeitsgedanken mit einem teilelektrischen SUV beginnt, begründete der Firmenchef damit, dass man eine große Kundengruppe erreichen wolle. Das Fahrzeug sollte dafür nicht zu klein, aber auch nicht zu groß für die Stadt sein – ein Kompakt-SUV sei daher bestens geeignet. Für ein Elektroauto halte man die Infrastruktur noch nicht für ausgereift genug, das nächste Modell werde aber auf jeden Fall ein rein elektrisches sein.

Visser will mit Lynk & Co in Europa in zwei Jahren 100.000 Mitglieder haben. Der Coronavirus habe auf den Zeitplan wenig Einfluss, das Unternehmen müsse allerdings den Start und die Kommunikationsstrategie anders organisieren: Die Einführungsaktivitäten würden nun ausschließlich online stattfinden. Nach der Eröffnung seines ersten „Clubs“ in Amsterdam sieht Lynk & Co die weitere Expansion in Europa vor. Die erste Niederlassung in Deutschland soll Mitte nächsten Jahres in Berlin eröffnet werden. Online sei man hier bereits präsent und biete etwa Anmeldungen an, erklärte Visser. Die Fahrzeugauslieferungen sollen Anfang kommenden Jahres beginnen.

Der typische Kunde ist für den Lynk-&-Co-Chef „kein Auto Freak“ und jemand, der für neue Konzepte offen ist. „Es sind Leute mit einer offenen Einstellung: Sie können 20 sein, aber auch 75“, so Visser. Das Ziel sei, als eine Marke gesehen zu werden, die „genau in Richtung Lifestyle“ geht. Dazu seien Events wie beispielsweise Musik-Festivals, Galerie- oder Restauranteröffnungen angedacht. Man wolle jedoch „nicht nur schönes Marketing machen, sondern auch ein verdammt gutes Auto“.