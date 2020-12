Tesla-Chef Elon Musk wurde diese Woche mit dem Axel Springer Award ausgezeichnet. Dazu kam er nach einer Besichtigung der derzeit in Brandenburg entstehenden ersten deutschen „Gigafactory“ des Elektroautobauers ins Berliner Axel-Springer-Haus. Dort sprach er unter anderem über seine ehrgeizigen Ziele für den deutschen Standort, den steigenden Strombedarf durch die E-Mobilität und eine mögliche Fusion mit einem anderen Autounternehmen.

Mit der neuen Großfabrik in der Brandenburger Gemeinde Grünheide nahe Berlin soll später auch die weltgrößte Batterie-Produktion entstehen. Zu Beginn konzentriert sich Tesla aber auf den Bau seines Mittelklasse-SUV Model Y, das hier ab nächstem Jahr aus lokaler Fertigung an Kunden übergeben werden soll. Mittelfristig soll auch der Mittelklassewagen Model 3 und ein neues, speziell für Europa entwickeltes kompaktes Elektroauto in Deutschland vom Band laufen.

Musk erklärte, dass sein Unternehmen ab übernächstem Jahr rund eine halbe Million Elektroautos in Deutschland bauen könnte. „Es wird wahrscheinlich bis Ende 2022 dauern, bis wir bei dieser Kapazität angekommen sind“, sagte er. Zur Einordnung: In diesem Jahr will Tesla erstmals in der Firmengeschichte 500.000 Fahrzeuge ausliefern. In den nächsten Jahren soll diese Zahl durch weitere Modelle und neue, auch internationale Fabriken jedoch deutlich steigen.

„Ich liebe Deutschland, es ist großartig“

Seine deutsche Fabrik zieht Tesla zum Teil auf eigenes Risiko mit vorläufigen Genehmigungen hoch. „Die meisten Firmen würden so ein Risiko nicht eingehen, alles wieder abreißen zu müssen“, so Musk. Mit Tesla seien immer viele Risiken verbunden – wer diese scheue, sollte besser nicht in den US-Konzern investieren. Das Engagement der deutschen Partner und Politik lobte Musk ausdrücklich: Er „liebe Deutschland, es ist großartig“. Er habe hierzulande immer eine gute Zeit, außerdem imponiere ihm die Ingenieurskultur: „Die Menschen wollen Dinge erledigt kriegen.“

Musk glaubt fest daran, dass Elektroautos die Zukunft gehört. „Dazu müssen wir die Kapazitäten von Wind-, Solar- und Atomkraftwerken erhöhen“, sagte der 49-Jährige. Er betonte, nicht gegen Atomkraft zu sein. Dort, wo keine Gefahr von Naturkatastrophen wie Erdbeben bestehe, sei das Risiko der Nuklearenergie „sehr klein“. Der Fokus von Tesla liegt aber auf „grünen“ Energien: Musk will weiter Dächer vorantreiben, die komplett aus Solarpanelen bestehen. Diese sollen kombiniert mit einer lokalen Batterie für die Stromversorgung der Hausbewohner sorgen.

„Gutes Produkt, guter Preis – das klappt“

Tesla bietet die größten Reichweiten am Markt, Musk hat kürzlich weitere Verbesserungen an der E-Auto-Technik angekündigt. In Berlin bestätigte er, dass neue Batterien Reichweiten von mehr als 1000 Kilometern mit einer Ladung erlauben sollen. Noch seien die dazu nötigen Akkus allerdings sehr teuer. Mit Blick auf die zukünftige Nachfrage nach den Produkten der Kalifornier macht sich der Firmenchef keine Sorgen: „Es wird funktionieren, wenn du ein gutes Produkt hast, den Wert, den du für dein Geld kriegst, darum mache ich mir keine Sorgen. Gutes Produkt, guter Preis – das klappt.“

Für reichlich Spekulationen dürfte eine weitere Aussage von Musk sorgen: Er verkündete, dass er offen für den Zusammenschluss mit einem Wettbewerber sei. Anders als noch vor wenigen Jahren würde es dabei nicht um eine Übernahme von Tesla gehen, denn das Unternehmen ist mittlerweile an der Börse allen anderen Autobauern enteilt. Musk unterstrich: „Wir werden auf keinen Fall eine feindliche Übernahme durchführen. Wenn jemand sagt, dass es eine gute Idee wäre, mit Tesla zu fusionieren, dann würden wir darüber sprechen.“