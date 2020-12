Der Verband der Automobilindustrie VDA erstellt künftig ein Ranking zur E-Mobilität, das die Ladenetze in deutschen Städten und Landkreisen miteinander vergleicht. Das Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität der Stadt Stuttgart kritisiert die Statistik. Die Datenlage sei veraltet und die Methodik fehlerhaft, dadurch werde die schwäbische Metropole zu Unrecht auf einem abgeschlagenen Platz im Ranking gelistet.

Stuttgart bewege sich beim Thema E‐Mobilität „in Wahrheit im Spitzenfeld der deutschen Städte“, sagt Michael Hagel von der städtischen Koordinierungsstelle Elektromobilität. Die Rohdaten, die der VDA für sein Ranking heranzieht, stammen von der Bundesnetzagentur. Diese Daten seien „dünn und unvollständig – und damit nicht verlässlich“. So seien in Stuttgart in den Jahren 2012 und 2013 bereits Hunderte Ladepunkte errichtet worden. Die Bundesnetzagentur aber führe ihr Verzeichnis erst seit der Ladesäulenverordnung von 2016.

„Daher sind die Zahlen zu den öffentlichen Ladesäulen um den Faktor vier zu niedrig“, erklärt Hagel. Folglich rechne der VDA für die Landeshauptstadt nur 100 öffentliche Ladepunkte ein. Die Wirklichkeit sehe anders aus: Nach Angaben des zuverlässigeren Datenmaterials des Bundesverbands der Energie‐ und Wasserwirtschaft seien es mit Stand Juni 2020 schon 423 Ladepunkte. Stuttgart spiele „in der Top‐Liga mit München, Berlin und Hamburg“, so Hagel.

Methodik zweifelhaft

Darüber hinaus sei die Methodik zweifelhaft, findet der städtische Experte für E‐Mobilität: „Weitere Rohdaten – zum Beispiel zu Ladepunkten bei Unternehmen, Einzelhändlern, Arbeitgebern, Wohnungswirtschaft, etc. – führt der VDA in seinem Ranking gar nicht auf. Dabei haben gerade die Mitgliedsunternehmen des Verbands eine wesentliche Zahl an Ladepunkten errichtet.“ Am Automobil‐ und Zulieferer-Standort Stuttgart hätten Unternehmen wie Daimler, Porsche, Bosch und Mahle tausende Ladeeinrichtungen zur Versorgung der großen Firmenflotten geschaffen. Dies werde bei der Statistik nicht berücksichtigt und führe zu unkorrekten Ergebnissen – „und damit einhergehend zu falschen Schlüssen“.

Die Bundesregierung will für Deutschland bis 2030 mindestens eine Million öffentliche Ladepunkte. Der Verband der Automobilindustrie unterstützt das Ziel, sieht beim weiteren Ausbau aber vor allem die Politik in der Pflicht, insbesondere Landräte und Bürgermeister. Wolfgang Forderer, Leiter der Abteilung Mobilität der Stadt Stuttgart, kritisiert die Forderung des VDA, dass die Kommunen das Thema E-Mobilität aktiv in die Hand nehmen müssten. Aus dem falschen Rechenweg des Verbands würden sich einseitige Forderungen ergeben. Die Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Firmen laufe bereits sehr gut.

„Wir haben die gut funktionierende Plattform Urbane Mobilität (PUM) gegründet, in der die größten Städte sich direkt mit den wichtigsten Fahrzeugherstellern austauschen. Dort wurde in Expertenrunden ausgiebig über den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur und das Angebot der Firmen für ihre Beschäftigten gesprochen“, so Forderer. Die Zusammenarbeit im Rahmen der PUM habe zu gut abgestimmten Positionen und einem Miteinander auf Augenhöhe geführt. Es sei „absolut unnötig, jetzt Druck auf die großen Städte auszuüben“.