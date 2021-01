Tesla-Effekt: Elektroauto-Boom sorgt für mehr PS

Bei Elektroautos geht es weniger um die Leistung des Antriebs in PS beziehungsweise kW, im Fokus stehen stattdessen die Größe der Batterie und die mit ihr erzielbare Reichweite sowie die maximale Ladegeschwindigkeit zu Hause oder am Arbeitsplatz und unterwegs. Branchenprimus Tesla gibt die Motorleistung seiner Fahrzeuge schon gar nicht mehr an. Das bedeutet aber nicht, dass Stromer untermotorisiert sind, das gilt auch und insbesondere für teilelektrische Modelle.

Im vergangenen Jahr hatten die neuen Autos in Deutschland eine Motorisierung von durchschnittlich 165 PS, wie eine aktuelle Auswertung des Duisburger CAR-Instituts ergab. Das waren sieben PS mehr als 2019 – eine überdurchschnittliche Steigerung um vier Prozent, berichtet tagesschau.de. Der Trend zu immer leistungsstärkeren und schnelleren Autos hält damit an, in den vergangenen 30 Jahren ging die Durchschnittsleistung der Neuwagen nur im Jahr 2009 zurück. Damals wurden aufgrund der staatlichen Abwrackprämie besonders Kleinwagen nachgefragt.

Derzeit sind eher schwere SUV mit höherer Leistung gefragt. Die durchschnittliche Höchstgeschwindigkeit sämtlicher Neuwagen betrug laut der CAR-Auswertung 202 Kilometer pro Stunde. Als Hauptgrund für den PS-Zugewinn sieht Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer aktuell den von Subventionen getriebenen Markttrend zu Elektroautos und Hybrid-Modellen. Letztere kombinieren einen Benzin- oder Dieselmotor mit einer E-Maschine, was die Gesamtleistung im Schnitt auf 190 PS steigert.

Das durchschnittliche Batterie-Auto liegt der CAR-Analyse nach derzeit mit 169 PS vor dem Gesamtschnitt aller in Deutschland zugelassener Neuwagen. 2017 seien Elektroautos noch auf eine durchschnittliche Leistung von 119 PS gekommen. Die Richtung gibt hier trotz Verzicht auf Werbung mit den Leistungswerten Tesla vor: „Die Motorstärken bei Tesla starten beim Einsteiger Model 3 bei 306 PS. In der Spitze beim Model S geht das bis auf 999 PS hoch“, so Dudenhöffer.

Wegen zusätzlich zur Kaufprämie „Umweltbonus“ in Deutschland gewährter steuerlicher Vorteile sind teil- und vollelektrische Modelle hierzulande besonders als Firmenwagen immer beliebter. Diese sind mit 177 PS deutlich stärker unterwegs als die Autos, die von Behörden (159 PS) oder Privatleuten (157 PS) gekauft wurden. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) vor Kurzem mitteilte, wurden im vergangenen Jahr in Deutschland insgesamt knapp 395.000 Pkw mit E-Antrieb neu zugelassen. Davon waren rund 194.000 rein batteriebetrieben – ein Plus von 206 Prozent im Vergleich zu 2019.