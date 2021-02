Tesla will 25.000-Dollar-Elektroauto weltweit anbieten

Die Elektroautos von Tesla sind angesichts ihres Leistungsumfangs im Vergleich mit Modellen der Wettbewerber verhältnismäßig erschwinglich, sie kosten aber weiter teils deutlich mehr als ähnliche Pkw mit Verbrennungsmotor. Der US-Hersteller will das ändern, eine neue Batterie-Technologie soll ein 25.000-Dollar-Elektroauto möglich machen. Dazu gibt es nun neue Informationen.

25.000 Dollar entsprechen derzeit umgerechnet knapp 20.600 Euro, allerdings werden Autopreise in den USA ohne die in den jeweiligen Staaten zusätzlich erhobenen Steuern angegeben. Der bisher günstigste Tesla, die Mittelklasse-Limousine Model 3, kostet in den USA aktuell ab 36.490 Dollar (30.100 Euro). Zur Kostenoptimierung treibt das Unternehmen neue Akku- und Produktions-Technologie voran. Um den Preis weiter zu drücken, soll der Einsteiger-Tesla zudem in China gebaut werden. Angeboten wird das Modell offenbar weltweit.

Wie das Portal Teslarati unter Berufung auf ein Interview des China-Chefs von Tesla Tom Zhu mit dem staatlichen Pressekanal Xinhua Net berichtet, ist das 25.000-Dollar-Elektroauto für den globalen Markt gedacht. Designt, entwickelt und produziert werde das Fahrzeug aber in der Volksrepublik. Tesla hat Anfang 2020 in Shanghai seine erste „Gigafactory“ in dem Land eröffnet, derzeit läuft dort das Mittelklasse-SUV Model Y vom Band. Später sollen in China auch das Model 3 sowie der neue, dann günstigste Tesla hergestellt werden. Für Letzteren ist der Aufbau eines regionalen Design- und Entwicklungszentrums geplant.

Konkretes zum Zeitplan für den chinesischen Tesla ist nicht bekannt. Firmenchef Elon Musk hatte letzten September bei der Vorstellung neuer Akku-Technologie erklärt, dass das Unternehmen „in drei Jahren“ ein 25.000-Dollar-Elektroauto mit Selbstfahr-Technologie liefern könne. Laut Teslarati könnten noch in diesem Jahr zu Testzwecken erste Fahrzeuge auf die Straßen kommen. Dabei soll es sich um Fließheck-Modelle auf Basis des Model 3 handeln. Einen ersten Ausblick darauf könnte ein vor knapp einem Jahr veröffentlichter Entwurf (Titelbild) geben. Die Einführung könnte einer früheren Meldung nach ab 2022 erfolgen.

Ob der in und unter Berücksichtigung der regionalen Vorlieben in China entstehende Tesla tatsächlich das von Musk in Aussicht gestellte 25.000-Dollar-Elektroauto wird, bleibt abzuwarten. Dafür spricht insbesondere, dass die Herstellung in dem asiatischen Land billiger als in den USA oder Europa möglich ist. Auch in der aktuell in Brandenburg nahe Berlin im Bau befindlichen ersten europäischen Gigafactory von Tesla soll später ein Elektroauto speziell für die Vorlieben der hiesigen Bevölkerung gebaut werden. Dabei dürfte es sich angesichts der hohen Lohnkosten in Deutschland jedoch nicht um die neue Einsteiger-Baureihe handeln.