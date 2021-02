VW bringt sein elektrisches Carsharing-Angebot WeShare nach Hamburg. Gestartet war das Angebot zunächst als Pilotprojekt in Berlin. Ab dem 25. Februar bietet VW zusätzlich auch in Hamburg Elektroautos zur flexiblen Miete an. WeShare soll mit seiner vollelektrischen Flotte künftig eine wichtige Rolle im Angebotsmix der Hansestadt einnehmen, rund 800 Exemplare des Elektroautos ID.3 werden dazu eingesetzt.

Mit WeShare hat VW Europas große Metropolen im Visier, allerdings bremste der Coronavirus die Expansionspläne mit dem Carsharing-Angebot. „Durch die Corona-Pandemie können wir leider erst mit rund einem Jahr Verspätung in Hamburg an den Start gehen. Umso mehr freuen wir uns, dass es nun endlich los geht“, sagt WeShare-Chef Philipp Reth.

Mitte 2019 war WeShare in Berlin gestartet, dann kam Corona. „Wir hatten im März 2020, in den ersten Wochen nach dem Lockdown, Einbrüche bei den Anmietungen um rund 50 Prozent. In dieser Zeit gab es so gut wie keinen normalen Mobilitätsbedarf“, erklärt Reth die Situation vor rund einem Jahr. „Aber Krisen bieten immer auch Chancen – wenn man sie nur ergreift. Wir haben damals schnell reagiert, das Geschäftsgebiet temporär erweitert, den Stopover-Preis, also den Preis während des Parkens, auf fünf Cent verringert und beispielsweise Gutscheine an das Personal der Charité, der DRK-Kliniken und des Berliner Unfallkrankenhauses verteilt.“

Mittlerweile seien deutlich über 100.000 Menschen in Berlin registriert, berichtet WeShare. Rund die Hälfte davon nutze den Service mindestens einmal pro Monat. Zurückhaltung oder Ängste, die Fahrzeuge auch in der Pandemie zu nutzen, wurden laut Reth nicht beobachtet. Viele Menschen sähen in der Krisenzeit Carsharing als sichere und verlässliche Ergänzung ihrer Mobilität. Als Reaktion auf die Pandemie hat WeShare auch die Reinigungs- und Desinfektionsintervalle der Fahrzeuge verkürzt.

WeShare funktioniert via App, die Registrierung und auch der Mietvorgang erfolgen digital über das Smartphone. Während der Fahrt werden die Minuten abgerechnet, es sind aber auch Tagesmieten für längere Fahrten möglich. Wie beim sogenannten Free-Floating-Carsharing üblich, gibt es keine festen Annahme- und Rückgabestationen, die Miete wird einfach innerhalb des Geschäftsgebiets beendet.