Porsche führt in diesem Jahr sein zweites Elektroauto ein, weitere Voll-Stromer sind geplant. Der Sportwagenbauer will in wenigen Jahren einen großen Teil seines Absatzes mit E-Modellen realisieren, den Kunden sollen aber auch noch längere Zeit Verbrenner angeboten werden. Das bekräftigte erst jetzt wieder der Porsche-Vorstand für Produktion und Logistik Albrecht Reimold.

In einem von dem Unternehmen veröffentlichten Interview darauf angesprochen, ob es 2050 noch Verbrenner geben werde, sagte Reimold: „Nach allem, was ich heute einschätzen kann, lautet die Antwort ganz klar: Ja!“ Bei Porsche beruhe die Produktstrategie auf einem Dreiklang aus effizienten Verbrennungsmotoren, emissionsarmen Hybridmodellen und rein elektrischen Fahrzeugen.

In fünf Jahren soll jeder zweite Porsche einen Elektromotor haben, als Hybridfahrzeug oder reiner Elektrosportwagen. „Damit übernehmen wir eine technologische Vorreiterrolle. Die Weltregionen entwickeln sich aber stark unterschiedlich in Bezug auf die Elektromobilität und ihren infrastrukturellen Ausbau“, so Reimold. „Daher befassen wir uns auch mit innovativen Lösungen wie nachhaltig produzierte synthetische Kraftstoffe. Diese werden in den kommenden fünf Jahren marktreif sein. Experten zufolge könnten sogenannte eFuels mehrere Millionen Tonnen CO₂ im Jahr einsparen.“

Porsche werde „elektrischer, aber nicht rein elektrisch“, erklärte der Manager. Die Sportwagenikone 911 werde es nicht mit vollelektrischem Antrieb geben. Für das restliche Portfolio wird eine umfassende Elektrifizierung erwartet. Dazu investiert das Unternehmen in fünf Jahren rund 15 Milliarden Euro in die Elektromobilität, nachhaltige Produktion und digitale Transformation.

Reimold betonte, dass Nachhaltigkeit ein zentrales Element der Strategie sei. Porsche gehe ganzheitlich an das Thema heran – wirtschaftlich, ökologisch und sozial. Die Grundlage würden sechs Handlungsfelder bilden, darunter Dekarbonisierung, Diversität oder transparente Lieferketten. Diese beziehe das Unternehmen in alle künftigen Aktivitäten ein. Konkret bekenne sich Porsche zu den Pariser Klimazielen und strebe beispielsweise eine CO₂-neutrale Produktion an allen Standorten an. Für Zuffenhausen gelte das schon seit Anfang vergangenen Jahres, Leipzig folge in diesem Jahr.

Die bisher mit der Ende 2019 eingeführten vollelektrischen Sportlimousine Taycan gemachten Erfahrungen bewertet Reimold als „durchweg positiv“. Das Modell sei eines der anspruchsvollsten Projekte, die Porsche je in Angriff genommen habe. „Wir haben in unserem Stammwerk eine komplett neue Fabrik errichtet. Wir haben gänzlich neue und innovative Fertigungsprozesse etabliert. Wir haben rund 2.000 neue Stellen geschaffen und ein intensives Qualifizierungsprogramm aufgelegt“, erklärte der Produktionschef. Trotz der Schwierigkeiten durch die Coronavirus-Pandemie sei das ursprüngliche Ziel von 20.000 verkauften Einheiten übertroffen worden. Der Taycan sei „ein faszinierendes Fahrzeug zur richtigen Zeit“.

Nachhaltigkeit „ein großes Puzzle“

In diesem Jahr folgt auf die Taycan-Limousine der Shooting Brake Taycan Cross Turismo. Beide sollen möglichst umweltfreundlich produziert werden, das gilt auch für die restliche Modellpalette. Dazu Reimold: „Nachhaltigkeit ist die Summe vieler einzelner Elemente. Ich vergleiche es mit einem Puzzle. Den Taycan fertigen wir in Zuffenhausen von Anfang an CO₂-neutral, seit Beginn 2020 gilt das auch für die Modelle 911 und 718. Unsere Vision der Zero Impact Factory reduziert den ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum. Wir haben dafür bereits klare Leitlinien aufgestellt. Wichtig ist eine ganzheitliche Betrachtung. Nicht nur die Emissionen der eigenen Produktion werden bewertet, sondern der gesamte Lebenszyklus der Fahrzeuge – von der Materialgewinnung bis hin zum Recycling.“

Seit 2014 habe Porsche den CO₂-Ausstoß in Produktion und Logistik pro Fahrzeug um über 75 Prozent reduziert, das soll noch gesteigert werden. „Mit viel Leidenschaft, Detail- und Überzeugungsarbeit“, so Reimold. „Wir nutzen bereits zu 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. Zudem wickeln wir sämtliche Bahntransporte mit regenerativem Grünstrom und damit klimaneutral ab. Am Standort Zuffenhausen erzeugen wir Wärme in eigenen Blockheizkraftwerken, die CO₂-neutral mit Biogas betrieben werden. Sie sehen, es ist ein großes Puzzle – die Ideen gehen uns nicht aus und den Willen haben wir allemal.“

Porsche habe bei der Reduzierung von CO₂-Emissionen die gesamte Prozesskette im Blick. Für die Produktion der Hochvolt-Batteriezellen des Taycan habe das Unternehmen die Nutzung von erneuerbaren Energien als vertragliche Anforderung durchgesetzt. Man untersuche das auch für weitere Umfänge. Klar sei, dass aufgrund des hohen externen Wertschöpfungsanteils ein vergleichsweise hoher Anteil der CO₂-Emissionen von Porsche in der Lieferkette entsteht. Deshalb sei das Unternehmen auf eine enge Zusammenarbeit und hohe Kooperationsbereitschaft seiner Partner und Lieferanten angewiesen.

Viele Menschen würden Wert auf einen schonenden und nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen legen. Allein mit Sportlichkeit und Performance könne Porsche heute nicht mehr punkten, meinte Reimold. Bei der Entwicklung neuer Modelle achte man daher insbesondere auf Leichtbau, Aerodynamik und Recyclingfähigkeit. Beim Taycan sei die Bauweise so gewählt, dass Porsche möglichst energiearm produzieren kann. Erstmals verwende die Marke zudem nachwachsende Rohstoffe, beispielsweise in der Türverkleidung. Und der Bodenbelag bestehe aus einer Recyclingfaser, die unter anderem aus ausgemusterten Fischernetzen gefertigt wird.

Effizienz sei eines der wesentlichen Merkmale sportlicher Fahrzeuge – insofern sei Porsche immer auch Vorreiter und Vorbild für effiziente Technologien, sagte Reimold. Er verwies auf die zuerst im Renneinsatz eingeführte Hybridtechnologie, die nun Serienfahrzeuge antreibt. „Und was im oberen Marktsegment gut funktioniert, wird meist auch in anderen Fahrzeugklassen übernommen. Mit unserem Porsche-Weg verfolgen wir das Ziel einer technologischen Vorreiterrolle und richten das Unternehmen konsequent auf die Mobilität der Zukunft aus.“