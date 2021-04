Tesla liefert 184.800 Elektroautos in Q1 2021 aus

Tesla hat seine Produktions- und Lieferzahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht. Der US-Elektroautobauer fertigte von Januar bis März mehr als 180.000 Fahrzeuge, ausgeliefert wurden fast 185.000 Stromer. Damit wurden so viele Neuwagen wie noch nie in einem Quartal an Kunden übergeben. Auch die Produktion fiel höher als in den Vierteljahresabschnitten zuvor aus, im bisherigen Rekordquartal Q4 2020 waren 179.757 Elektroautos von den Bändern gelaufen.

Von der Premium-Limousine Model S und dem großen SUV Model X stellte Tesla in Q1 2021 keine aktuellen Serienfahrzeuge her, da die Baureihen derzeit einem Modellwechsel unterzogen werden. Die verbleibenden Exemplare der auslaufenden Generationen sorgten für 2020 Auslieferungen. Von dem Mittelklassewagen Model 3 und dem Mittelklasse-SUV Model Y verließen in den letzten drei Monaten 180.344 Einheiten die Werkshallen, 182.780 Fahrzeuge wurden ausgeliefert.

Unter dem Strich erreichte Tesla in Q1 2021 180.338 produzierte und 184.800 ausgelieferte Elektroautos. Im Vorjahreszeitraum waren es noch knapp 103.000 produzierte Stromer und ungefähr 88.400 ausgelieferte Fahrzeuge.

Besonders die Nachfrage nach dem Model Y in China sei zuletzt groß gewesen, man fahre dort die Produktion nun auf die volle Kapazität hoch, erklärte Tesla. Das Feedback auf die im Februar vorgestellten neuen Generationen von Model S und Model X sei „außerordentlich gut“, der US-Hersteller erwartet demnach in diesem Jahr auch mit diesen Modellen wieder gute Geschäfte. Es steht außerdem die Einführung des Model Y in Europa an, das für den hiesigen Markt in Teslas aktuell noch anstehender neuen „Gigafactory“ in Brandenburg nahe Berlin hergestellt wird.

Abschließend wies Tesla wie üblich darauf hin, dass die Zahl der ausgelieferten Elektroautos aufgrund noch auf dem Weg zu Kunden befindlicher Fahrzeuge „etwas zurückhaltend“ berechnet sei, die tatsächliche Menge könnte daher noch höher liegen. Weitere Details zum Geschäftsergebnis im ersten Quartal 2021 mit Zahlen zu unter anderem Umsatz und Gewinn/Verlust sowie eine Aussicht auf die erwartete Entwicklung im weiteren Jahresverlauf wird das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.