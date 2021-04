Zuletzt häuften sich wieder Berichte, dass Apple mit einem Elektroauto in eine neue Branche einsteigen will. Entsprechende Gerüchte gibt es schon seit Jahren, der US-Tech-Riese hat solche Pläne bisher weder bestätigt noch dementiert. Konzernchef Tim Cook ging nun in einem Interview auf das Thema ein und gab sich offen, verriet aber nichts Konkretes. Auch Elektroauto-Branchenprimus Tesla kam zur Sprache.

Bei dem mutmaßlich bei Apple in Entwicklung befindlichen Auto soll neben dem Elektroantrieb insbesondere autonomes Fahren im Mittelpunkt stehen. Cook sagte im Gespräch mit der US-Tech-Journalistin Kara Swisher, dass er Selbstfahr-Funktionalität für eine zentrale Technologie halte. Ein Auto sei in vieler Hinsicht ein Roboter, und mit Automatisierung könne man viele Dinge erreichen. „Und wir werden sehen, was Apple macht“, so Cook.

Bei Apple erforsche man „so viele Dinge“, viele davon würden jedoch nie an die Öffentlichkeit kommen. „Ich sage nicht, dass es bei diesem der Fall sein wird“, erklärte Cook mit Blick auf Autotechnik. Er lässt weiter offen, was genau intern im Automobil-Projekt „Titan“ vorangetrieben wird. Ob Apple an einem Pkw oder nur der Technologie dafür arbeitet, wollte der Unternehmenschef nicht sagen. Es gehe darum, Hardware, Software und Services zu integrieren und hier Schnittpunkte zu finden – das sei, wo „die Magie“ liege, und was Apple liebe. „Und wir lieben es, die primäre Technologie zu besitzen“, so Cook.

Apple soll in den letzten Monaten mit Autoherstellern aus Asien Gespräche über eine Kooperation geführt haben. Zwischenzeitlich schienen die südkoreanischen Unternehmen Hyundai und Kia als Partner für den Bau eines Elektroautos des iPhone-Erfinders festzustehen, die Verhandlungen wurden aber offenbar pausiert. Das soll auch daran liegen, dass Hyundai und Kia aus Sorge um die eigenen Marken keine Auftragsfertiger für Apple sein wollen. Nissan soll aus demselben Grund eine Zusammenarbeit mit Apple abgelehnt haben.

Tesla-Chef Elon Musk hatte 2020 verraten, dass er Apple vor einigen Jahren die Übernahme des Elektroauto-Pioniers angeboten hatte, Cook habe sich aber nicht mit ihm diesbezüglich treffen wollen. „Ich habe nie mit Elon gesprochen, wobei ich große Bewunderung und großen Respekt für das von ihm geschaffene Unternehmen habe“, sagte Cook im Interview mit Kara Swisher. Tesla habe einen „unglaublichen Job“ gemacht, indem es die Führung bei Elektroautos übernommen und so lange gehalten habe.