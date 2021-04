Das Startup Zero Campers hat das eigenen Angaben nach erste Mietangebot, mit dem sich elektrische Campingbusse flexibel für den Urlaub buchen lassen. Der Service richte sich dabei sowohl an Menschen, die einen nachhaltigen Urlaub ohne lokale Emissionen erleben wollen, als auch alle, die Elektromobilität in der Freizeit ausprobieren möchten.

Die Fahrzeuge bieten eine Reichweite von bis zu 300 Kilometer und einen Campingausbau des „Vanlife“-Experten easygoinc. Zum Marktstart steht ein Citroën ë-Spacetourer mit 75 kWh Batteriekapazität in München zur Verfügung. Dieser kann per DC-Schnellladung an öffentlichen Schnellladesäulen in 45 Minuten aufgefrischt oder nachtsüber auf dem Campingplatz aufgeladen werden.

Später will Zero Campers seine Fahrzeugflotte um weitere Modelle im gleichen Fahrzeugsegment erweitern, darunter auch den Mercedes EQV. Neben dem Campingbus umfasst das Angebot ein mobiles Ladegerät zum Anschließen an unterschiedliche Steckdosen. Zusätzlich erhält jeder Mieter eine Ladekarte, um an über 150.000 öffentlichen Ladestationen kostenlos aufladen zu können.

Die Preise beginnen ab 95 Euro pro Tag und 0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer. „Da im Mietpreis bereits die Kosten für die öffentlichen Ladevorgänge enthalten sind, ist der Gesamtmietpreis sogar attraktiver als bei der Buchung eines vergleichbaren Campers mit Dieselmotor“, wirbt Zero Campers. „Und das gute Gewissen, seinen Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren, gibt es bei Zero Campers gratis mit dazu.“