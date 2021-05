Nachdem Smart seit 2020 nur noch Elektroautos verkauft, steht im nächsten Jahr mit dem Umzug der Entwicklung und Produktion nach China die nächste große Änderung bei Daimlers Kleinstwagen-Marke an. In dem dazu mit dem chinesischen Fahrzeughersteller und Daimler-Großaktionär Geely gegründeten Joint Venture ist nur noch das Design in Deutschland angesiedelt. Nun gibt es weitere Details zum ersten neuen Modell aus der Volksrepublik.

Bereits bekannt ist, dass Smart an einem SUV arbeitet. Das hatte Markenchef Daniel Lescow Ende 2020 bekannt gegeben. Der Wagen wird wie alle künftigen Baureihen rein elektrisch fahren. Die technische Basis stellt die neue Elektroauto-Plattform SEA von Geely. Spiegel.de berichtet nun, dass der kompakte Fünfsitzer deutlich mehr als vier Meter lang sein wird. Zur Einordnung: Der aktuelle Smart ForFour ist knapp 3,5 Meter lang, der ForTwo 2,7 Meter.

Mit dem Umzug nach China wird auch das Image und die Designsprache von Smart neu ausgerichtet: „Süß war gestern, jetzt wird der Smart sexy“, sagte Daimler-Designchef Gorden Wagener gegenüber spiegel.de. „Als SUV wird er endlich erwachsen.“ Smart verzichtet laut dem Bericht auf den innen oft billigen und außen bunten Plastiklook. Stattdessen verspreche Wagener „einen cleanen, aber bezahlbaren Luxus drinnen und einen seriösen Auftritt draußen“. Eine zweifarbige Lackierung soll es weiter geben, aber ohne Bezug zur charakteristischen „Tridion“-Sicherheitszelle der bisherigen Generation.

Daimler macht aus dem #Smart ein SUV. Fachleute reagieren überrascht – und blicken skeptisch auf den radikalen Schritt. (S+)https://t.co/ffeaWNbclH — DER SPIEGEL (@derspiegel) May 18, 2021

„Wann, wenn nicht jetzt, haben wir die Chance, die Marke neu zu erfinden?“, so Wagener mit Blick auf den Partner in China. „Gemeinsam schaffen wir eine neue Identität, die schöner, sportlicher und viel cooler ist als zuvor.“ Zu den künftigen „smarten Lösungen“ gehörten ein serienmäßiger digitaler Schlüssel auf dem Smartphone sowie LED-Elemente in der Karosserie, die den Nutzer etwa mit einem Lichtspiel begrüßen oder Passanten mit Blinken warnen könnten. Das Infotainmentsystem soll ähnlich innovativ sein, wie MBUX von Mercedes-Benz in der aktuellen A-Klasse, aber „spielerischer“.

Mehr verrieten die Daimler-Manager noch nicht, sie zeigten spiegel.de jedoch ein beinahe fertiges Designmodell und stellten der Redaktion einen neuen Entwurf (Artikelmitte) zur Verfügung. Lescow veröffentlichte auf dem Karriere-Portal Linkedin kürzlich weitere Bilder. Wagener stellte zudem in Aussicht: „Gemessen an der Außenlänge bietet auch der neue Smart spürbar mehr Innenraum als konventionelle Fahrzeuge.“ Obwohl einige Zentimeter kürzer als das Elektro-SUV Mercedes EQA, werde er innen mehr Platz bieten.

Die genaue Antriebstechnik des E-SUV von Smart bleibt abzuwarten. Die gerade eimal 160 Kilometer Reichweite der aktuellen Modelle seien kein Maßstab mehr, erklärte Lescow. Auch die Ladung mit nur 22 kW soll im neuen Modell Geschichte sein, ebenso die Beschränkung auf 130 km/h.

Ein neuer Zweisitzer ist bei Smart derzeit spiegel.de zufolge nicht geplant, Daimler wolle ein solches Modell „für die ferne Zukunft“ aber nicht völlig ausschließen. Der alte Smart ForTwo wird vorerst im 2020 von Daimler an den Geländewagen-Hersteller Ineos verkauften Werk in Hambach (Frankreich) weitergebaut – wie lange, ist unklar. Der ForFour entsteht bei Renault in Slowenien, seine Zukunft ist ebenfalls ungewiss. Fest steht, dass auch der chinesische Smart in Europa angeboten wird.