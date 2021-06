Aiways hat als erstes chinesisches Elektroauto-Startup in Europa den Massenmarkt ins Visier genommen. Das hierzulande seit etwa einem Jahr verfügbare SUV U5 mit alltagstauglichem Batterie-Antrieb zum erschwinglichen Preis kommt bei vielen gut an. Eine große Gefahr für die etablierten Hersteller ist das Angebot laut einem ersten Zwischenfazit aber noch nicht. Aiways gibt sich trotzdem zufrieden mit dem bisherigen Ablauf der Expansion.

Der U5 ist mittlerweile in fünf europäischen Ländern erhältlich, weitere Märkte sollen bis Ende 2021 folgen. Seit Mai 2020 habe man über 2500 Exemplare des E-SUV exportiert, teilte das Unternehmen kürzlich mit. An die Absatzahlen von führenden Elektroautobauern wie Tesla, Volkswagen oder Renault kommt Aiways damit nicht heran, für die Chinesen ist das bisher Erreichte dennoch ein Erfolg.

„Wir haben unsere Präsenz in Europa überlegt und stetig ausgebaut. Ein Jahr nach Verkaufsstart der ersten Aiways U5 ins Ausland sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, so Alexander Klose, der für Aiways den Export leitet. „Es gibt noch viel zu tun – uns erreichen zahlreiche Anfragen von EU-Bürgern aus Ländern, in denen wir noch nicht vertreten sind. Sie möchten wissen, wann auch sie unser Elektro-SUV erwerben können. Unser Ziel lautet, Elektromobilität für jeden erschwinglich zugänglich zu machen.“

Aiways setzt in Europa auf Direktvertrieb in Kooperation mit unterschiedlichen Partnern. In Deutschland wird mit der Elektronik-Kette Euronics kooperiert, den Service übernimmt die Werkstattkette ATU. Ende 2020 gaben die Chinesen den Aufbau eines europäischen Ersatzteillagers nahe der niederländischen Hauptstadt Amsterdam bekannt, um die Servicepartner in den Ländern schneller bedienen zu können.

Neben dem U5 will Aiways ab diesem Jahr als zweites Serienmodell das neue SUV-Coupé U6 anbieten. Details zur Antriebstechnik des U6 wurden noch nicht verraten. Der 4,68 Meter lange, vor Förderung rund 39.000 Euro kostende U5 leistet 150 kW (204 PS). Von null auf Hundert geht es damit in rund 7,5 Sekunden. Maximal sind 160 km/h möglich. Die Energie stellt eine 63-kWh-Batterie zur Verfügung, gemäß WLTP-Fahrzyklus reicht das für 410 Kilometer pro Ladung. An Schnellladestationen lässt sich das Akkupack in 35 Minuten von 20 auf 80 Prozent füllen.