Die zum Volvo-Konzern gehörende Automarke Polestar bereitet den Start ihres zweiten Elektroautos vor. Im Vorfeld des für nächstes Jahr geplanten Starts der Produktion wurde ein erstes Teaser-Bild gezeigt. Polestar gab zudem bekannt, sein drittes Modell auch in den USA zu produzieren. Der Polestar 3, „ein aerodynamisches Elektro-Performance-SUV“, werde zusammen mit neuen Volvo-Fahrzeugen im Produktionszentrum von Volvo Cars in Ridgeville, South Carolina, hergestellt, so das Unternehmen.

Polestar stellt sich damit als Marke noch globaler auf. Neben dem Hauptsitz in Schweden und den etablierten Verkaufs- und Vertriebsorganisationen in Europa verfügt das Unternehmen zukünftig über Produktionskapazitäten in China und den USA. „Der Polestar 3 wird in Amerika für unsere amerikanischen Kunden gebaut“, sagte Polestar-Chef Thomas Ingenlath. „Von nun an sind die USA kein Exportmarkt mehr, sondern ein Heimatmarkt.“ Polestar-Fahrzeuge aus South Carolina sind exklusiv für den US-Markt bestimmt. Europäische Kunden werden weiter von China aus bedient.

Die Ankündigung der Produktion in den USA unterstreiche auch das Engagement von Polestar für den amerikanischen Markt, der sich in einer Phase rasanter Expansion befinde, heißt es in einer Mitteilung. Polestar werde 2021 rund 25 Ausstellungsräume, sogenannte „Polestar Spaces“, im ganzen Land eröffnen. Die Spaces in den USA bieten den Kunden Annehmlichkeiten wie Probefahrten von Zuhause, einen kostenlosen Abhol- und Lieferservice sowie mobile Serviceleistungen für Verbraucher in Regionen, die noch auf die Eröffnung eines Polestar Space warten.

„Die Produktion in den USA reduziert sowohl die Lieferzeiten als auch die Umweltbelastung, die mit dem Transport von Fahrzeugen rund um die Welt verbunden ist. Sie wird sich sogar positiv auf den Preis des Polestar 3 auswirken“, so Polestar-COO Dennis Nobelius „All dies macht die Marke auf dem wichtigen amerikanischen Absatzmarkt noch wettbewerbsfähiger.“

Der Polestar 3 baut Unternehmensangaben nach auf einer neuen Architektur auf, die von Grund auf für Elektroautos entwickelt wurde. Das SUV werde über branchenführende Konnektivitätsfunktionen verfügen, die auf Googles Infotainmentsystem Android Automotive OS basieren. Ergänzt würden diese durch hochwertige, sicherheitsorientierte autonome Fahrfunktionen. Die Produktion des Polestar 3 beginne weltweit voraussichtlich im Jahr 2022. Konkrete Produktdetails werde man zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Aktuell bietet die schwedische Marke das in diesem Jahr auslaufende Hybrid-Coupé Polestar 1 sowie die Elektroauto-Limousine Polestar 2 an. Künftig sollen nur noch reine Stromer verkauft werden. Neben dem Polestar 3 steht 2022 auch die Serienversion der Sportlimousine Precept an, die eine neue Designsprache des Anbieters einführt.